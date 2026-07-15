와따에이아이, 군수 물류 자동화 플랫폼 WATON 시연

AI 핵심 요약beta
- 와따에이아이가 14일 육군종합보급창 대상 WATON 시연회를 개최했다
- WATON은 유·무인 장비와 운영시스템을 3D 디지털 트윈으로 통합 관제했다
- 와따에이아이는 군수 물류 환경 맞춤 WATON 적용 모델을 구체화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = AI 기반 물류 자동화 솔루션 기업 와따에이아이는 지난 14일 육군종합보급창 관계자를 대상으로 AI 물류 통합 관제 플랫폼 'WATON' 시연회를 개최했다.
이번 시연회는 경기 광주시 자사 쇼룸에서 진행됐다. WATON은 물류센터 운영 시스템과 유·무인 물류 장비를 실좌표 기반으로 연결하는 AI 기반 디지털 트윈 플랫폼이다. 플랫폼을 통해 장비 위치와 작업 현황을 실시간으로 확인하고 통합 관제할 수 있다.
시연에서는 군수 물류 운영 시나리오를 바탕으로 유인 지게차와 무인 지게차가 작업을 분담해 수행하는 과정이 선보였다. WATON은 장비 위치와 작업 상태를 반영해 작업을 배분하고, 작업 지시부터 장비 이동, 작업 완료까지의 과정을 하나의 화면에서 표시했다.
최근 군수 물류 현장에서는 자동화 장비 도입이 확장되고 있으나, 장비별 제어 시스템과 운영 방식이 다를 경우 관리 시스템이 분산되고 장비 간 대기, 동선 충돌, 공정별 병목 현상 등을 전체 물류 흐름 기준으로 관리하는 데 제약이 발생할 수 있다.
이러한 환경에서는 기존 운영 시스템과 유·무인 장비를 하나의 체계로 연계하고, 물류 흐름을 기준으로 작업을 배분·조정하는 통합 관제 방식이 요구된다. 특히 여러 제조사의 장비가 함께 운영되는 군수 물류 환경에서는 이기종 장비 간 연계와 운영 정보의 통합이 필요한 요소로 꼽힌다.
WATON은 창고 공간과 물류 위치, 장비별 작업 정보를 실좌표 기반의 3D 환경으로 구현한다. 관리자는 단일 화면에서 물류 흐름과 장비 위치, 작업 상태를 확인할 수 있으며, 장비별 작업량과 대기 현황, 작업 지연 여부 등을 모니터링할 수 있다.
WMS·WCS·ACS·RCS 등 운영 시스템과 유·무인 지게차, AGV·AMR, 컨베이어 등 자동화 설비도 연동한다. 이를 기반으로 작업 우선순위와 장비별 작업량을 반영한 작업 배분, 이동 동선 및 물류 적재 위치 관리 기능을 제공한다.
업체 측에 따르면, 시연에서는 유인 장비와 무인 장비가 동일한 작업 정보를 기반으로 역할을 분담하는 운영 방식을 구현했다. 디지털 트윈에서 수집한 데이터를 장비 운용과 연계해 AI가 작업 흐름을 반영하는 운영 형태도 시연했다.
와따에이아이는 향후 육군종합보급창을 비롯한 군수 물류 현장의 운영 절차와 시스템 환경을 반영해 WATON 적용 모델을 구체화할 계획이다. 기존 유인 장비와 신규 무인 장비를 하나의 관제 체계로 연계하고, 현장 여건에 따라 적용 범위를 확장할 방침이다.
와따에이아이 관계자는 "물류 자동화에서는 무인 장비 도입뿐 아니라 서로 다른 장비를 하나의 작업 체계에서 운영할 수 있는 통합 관제 체계가 필요하다"며 "군수 물류의 운영 및 보안 환경을 반영해 WATON을 지속적으로 개발해 나갈 계획"이라고 전했다.
whitss@newspim.com