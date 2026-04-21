"바둑 영재 모여라"...하나은행, 어린이 1000여명 모집

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 21일 2026 어린이 바둑 페스티벌 개최를 밝혔다.
- 5월 9일 서울 시립대에서 초등생과 미취학아동 대상 무료 행사를 연다.
- 이창호 사인회와 아이부자 체험부스를 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행은 다가오는 5월 가정의 달을 맞아 '2026 하나은행 어린이 바둑 페스티벌'을 개최한다고 21일 밝혔다.
차세대 바둑 인재 양성을 위해 지난 2024년 최초로 개최된 이후 올해로 3회째를 맞는 '하나은행 어린이 바둑 페스티벌'은 매년 다채로운 콘텐츠와 이벤트를 선보이며 바둑 꿈나무들 사이에서 국내를 대표하는 '어린이 바둑 대축제'로 자리매김하고 있다.
이번 페스티벌은 5월 9일 서울 시립대학교 100주년 기념관에서 개최되며, 초등학생과 미취학아동이라면 누구나 참여 가능하다. 참가 신청은 하나은행 대표 모바일 앱 '하나원큐'를 통해 오는 23일부터 30일까지 선착순으로 진행되며, 참가비는 전액 무료다.
▲최강부 ▲유단자부 ▲초급ㆍ중급ㆍ고급 등 급수별 부문은 물론, 미취학아동을 위한 ▲유치부까지 총 13개 부문에 걸쳐 어린이 바둑기사 1000여명을 모집한다.
이창호 국수(國手)의 팬 사인회는 오전ㆍ오후 두 차례 연다. 또한 하나은행의 청소년 금융 교육 플랫폼 '아이부자' 체험부스도 운영한다.
하나은행 관계자는 "미래를 이끌어 갈 어린이들이 바둑을 통해 창의력과 사고력을 확장하고, 즐거운 경쟁 속에서 배움의 기회를 얻을 수 있도록 이번 페스티벌을 마련했다"며, "이번 페스티벌이 어린이들에게는 성장의 발판이 되고, 가족들에게는 5월 가정의 달의 행복한 추억이 되길 바란다"고 밝혔다.
romeok@newspim.com