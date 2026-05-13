하나은행, 퇴직연금 ETF 비대면 서비스 개편

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 13일 하나원큐 앱 내 퇴직연금 ETF 거래 서비스를 전면 개편했다.
- 코스콤과 제휴해 ETF CHECK 연계로 실시간 호가와 시장 정보를 제공한다.
- 맞춤 알림 기능 도입하고 올해 후속 개선으로 투자 편의성을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행은 모바일 앱 '하나원큐' 내 퇴직연금 비대면 ETF 거래 서비스를 전면 개편했다고 13일 밝혔다.
우선 주식회사 코스콤과의 제휴를 통해 국내 대표 ETF 플랫폼인 'ETF CHECK'를 연계했다. 이를 통해 손님들은 ETF 상품의 실시간 호가와 복잡한 시장 정보를 한눈에 확인할 수 있게 됐다.
또한 개인별 맞춤형 서비스도 강화됐다. 손님이 보유한 퇴직연금 ETF가 미리 설정한 목표 수익률에 도달할 경우 즉시 알림을 보내주는 기능을 도입했다.
하나은행은 이번 개편에 이어 올해 중 후속 기능 개선을 순차적으로 진행함으로써, 손님의 투자 편의성을 강화하고 연금 자산관리의 효율성을 지속적으로 높여 나갈 계획이다.
하나은행 퇴직연금그룹 관계자는 "이번 개편은 손님이 보다 쉽고 편리하게 퇴직연금 자산을 관리할 수 있도록 투자 정보 제공과 거래 편의성을 강화하는 데 중점을 뒀다"며, "앞으로도 손님 중심의 비대면 연금 서비스를 지속적으로 확대해 소중한 연금 자산을 안정적으로 관리할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com