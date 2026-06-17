하나은행, 국내 최대 해상풍력 프로젝트 금융주선 계약 체결

완도금일해상풍력 발전단지 금융주선 계약

PF 및 착공 단계 진입을 위한 민간자본 연결

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 17일 국내 최대 규모의 '완도금일해상풍력 발전단지' 조성을 위한 금융주선 계약을 체결했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 17일 국내 최대 규모의 '완도금일해상풍력 발전단지' 조성을 위한 금융주선 계약을 체결했다고 밝혔다. [사진=하나은행]2026.06.17 dedanhi@newspim.com

이번 계약은 지난 2월 한국남동발전과 체결한 업무협약의 일환으로, 사업이 프로젝트파이낸싱(PF) 및 착공 단계로 진입하는 과정에서 금융과 개발 역량을 결합하기 위해 마련됐다.

완도금일해상풍력㈜와의 계약을 체결한 하나은행은 PF 이전 단계부터 개발·건설·운영 등 사업 전 주기에 걸쳐 사업 구조와 리스크 요인을 사전에 검토하고 최적의 금융솔루션을 제공하여 사업 안정성과 완성도를 높일 계획이다.

하나은행은 또한 지난 3월 하나대체투자자산운용을 통해 조성한 '하나모두성장인프라펀드'를 활용해 '완도금일해상풍력 발전사업'에 대한 투자도 병행할 예정이다. 이는 인프라 사업의 개발 단계에서 자금 조달을 지원하여 향후 사업이 PF와 착공 단계로 안정적으로 진입할 수 있도록 도모할 방침이다.

이로 인해 민간자본의 사업 참여를 촉진하고 금융주선까지 연계함으로써, 금융이 실물경제 활성화 및 국가 에너지 대전환을 위해 단순한 자금 공급을 넘어 사업 전 과정에 주도적으로 참여하는 생산적 금융 모델 구축을 앞당길 계획이다.

하나은행 관계자는 "완도금일해상풍력 발전사업은 PF와 착공이 가시권에 있는 국내 최대규모의 해상풍력 프로젝트로, 민간자본과 금융을 연결해 사업 실행력을 높이는 생산적 금융 모델을 구축하고 있다"며 "앞으로도 공공기관과 민간기업, 기관투자자를 연결하는 금융 플랫폼 역할을 적극 수행하여 국내 친환경 및 재생에너지 인프라 영토 확장에 기여하겠다"고 말했다.

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