헥토파이낸셜 "서클 CEO와 오찬…공고한 협업 관계 재확인"

AI 핵심 요약beta
- 헥토파이낸셜이 13일 서클 CEO 제레미 알레어와 오찬 회담을 가졌다.
- 서클의 글로벌 결제 네트워크 CPN에 국내 유일 결제 파트너로 참여한다.
- 스테이블코인 아크 테스트넷에도 파트너로 참여하며 협업을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 글로벌 핀테크 기업 헥토파이낸셜이 미국 스테이블코인 발행사 서클의 제레미 알레어 창업자 겸 최고경영자(CEO)와 오찬 회담을 갖고 협업 관계를 재확인했다고 13일 밝혔다.
헥토파이낸셜은 서클의 글로벌 결제 네트워크(CPN)에 국내 유일 결제 파트너사로 참여하고 있다. CPN은 전 세계 20~30개 주요 금융 인프라 사업자로 구성된 글로벌 네트워크로, 금융기관과 핀테크 기업을 연결해 USDC, EURC 등 스테이블코인을 활용한 자동화된 국경 간 정산을 지원하는 결제 인프라다.
회사에 따르면 헥토그룹은 서클의 스테이블코인 전용 블록체인 메인넷 '아크(Arc)' 퍼블릭 테스트넷에도 파트너사로 참여 중이다. 헥토파이낸셜과 헥토이노베이션이 각각 결제 생태계와 지갑 분야에서 국내 기업 중 유일하게 참여하고 있다.
헥토파이낸셜 관계자는 "서클과의 협업을 기반으로 스테이블코인 중심의 글로벌 결제 생태계 내 핵심 인프라 사업자로서 역할을 지속 확대할 것"이라며 "디지털자산 시장의 성장과 AI 에이전트 기반 결제 수요 확대에 맞춰 차세대 결제 인프라 구축에 속도를 낼 계획"이라고 밝혔다.
한편 헥토파이낸셜은 현금 간편결제 솔루션을 중심으로 펌뱅킹, 지자체 특화 서비스, 전자지불 결제대행(PG), 부가가치 통신망(VAN) 등 다양한 결제 서비스를 공공·금융·이커머스·플랫폼 업계에 공급하고 있다. 최근에는 키오스크와 글로벌 외화 정산 서비스로 사업 영역을 확대했으며, 스테이블코인 시장 진입도 준비 중이다.
nylee54@newspim.com