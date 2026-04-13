"헥토파이낸셜, 스테이블코인 시장 개화 지연에도 가파른 성장 기대" - 밸류파인더

AI 핵심 요약beta
- 독립리서치 밸류파인더는 13일 헥토파이낸셜이 글로벌 결제 인프라 사업자로 전환을 본격화하고 있다고 분석했다.
- 헥토파이낸셜은 간편현금결제 시장점유율 70%로 국내 1위이며 CPN에 유일하게 합류해 수익성 개선이 예상된다.
- 올해 1분기 협력사가 50% 이상 성장했으며 크로스보더 정산 매출 증가로 가파른 성장이 기대된다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 독립리서치 밸류파인더는 13일 발행한 리포트를 통해 헥토파이낸셜이 글로벌 결제 인프라 사업자로의 전환을 본격화하고 있다고 분석했다.
이충헌·홍소현 연구원은 헥토파이낸셜에 대해 "계좌 기반의 간편현금결제에서 시잠정유율 약 70%로 국내 1위 사업자이며, 모든 시중은행을 포함한 23개의 은행 연동 인프라까지 보유하고 있다"며 "이러한 경쟁력이 인정되어 국내에서 유일하게 CPN(Circle Payments Network)에도 합류했다"고 전했다.
이충헌, 홍소현 연구원은 "스테이블코인의 시장 개화가 지연되더라도, CPN 합류로 인한 레퍼런스가 동사의 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망한다"고 밝혔다.
아울러 "외국인 관광객 및 해외 이용자를 대상으로 한 결제 서비스는 국내 디지털자산 규제와 무관하게 사업 전개가 가능한 영역으로, 단기간 내 서비스 상용화 및 매출 창출이 가능하다"고 설명했다. 이어 "특히 최근 외국인 관광객과 외국인들의 간편결제 니즈가 증가하고 있기에, 향후 법안이 가시화된다면 빠른 대응과 시장 선점까지 가능할 것으로 판단한다"고 덧붙였다.
이와 함께 스테이블코인 규제가 앞서 있는 일본에 100% 자회사를 설립했으며, 일본에 진출하려는 해외 고객사들과의 협력 진행 후 한국에 적용하며 향후 안정적인 수익 창출이 기대된다고 평가했다.
이충헌, 홍소현 연구원은 "이미 글로벌 이커머스는 물론 게임, 항공사 등에 크로스보더 서비스를 제공하고 있으며, 협력사도 꾸준히 증가하고 있다"며 "올해 1분기 내에도 협력사는 50% 이상 성장한 것으로 확인되며, 이에 따른 간편결제 및 크로스보더 정산 매출 성장으로 가파른 성장이 기대된다"고 분석했다.
nylee54@newspim.com