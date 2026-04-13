경기도교육청 '다같이 해봄터' 올해부터 본격 추진

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 13일 영유아 대상 '다같이 해봄터' 사업을 본격 추진한다고 밝혔다.
- 유치원과 어린이집의 칸막이를 없애 0~5세 모든 영유아에게 질 높은 체험 활동을 제공한다.
- 도교육청 직속기관·대학·육아지원센터 등 37개 기관이 참여해 취약지역까지 찾아가는 서비스를 운영한다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도 내 모든 영유아가 거주 지역이나 소속 기관에 상관없이 질 높은 체험 활동을 고루 누릴 수 있는 '상범 개방형' 지원 체계가 본격 가동된다.
도교육청은 지역사회 자원을 활용한 영유아 연계 체험처인 '다같이 해봄터' 사업을 올해부터 본격적으로 추진한다고 13일 밝혔다.
이번 사업의 핵심은 '상호개방'이다. 그동안 도교육청 직속기관은 유치원 중심으로, 지자체 육아종합지원센터는 어린이집 중심으로 분절되어 운영되던 체험 교육의 칸막이를 완전히 허물었다. 0세부터 5세까지 모든 영유아에게 문호를 개방해 교육과 보육의 보편적 질을 높이겠다는 취지다.
올해는 도교육청 직속기관 3곳, 대학 5교, 육아종합지원센터 29곳 등 총 37개 기관이 운영기관으로 선정됐다. 도교육청은 앞으로 도내 전역에 더욱 촘촘한 체험 지원 기반을 구축해 지역 간 체험 경험의 격차를 해소할 방침이다.
프로그램 구성도 다채롭다. 연극, 뮤지컬, 오감 미술 등 문화예술 체험부터 안전 체험, 직업 놀이, 인공지능(AI) 연계 체험 등 기관별 특색을 살린 활동이 마련됐다.
특히 선정된 5개 대학은 전공 기반의 전문성을 활용해 농어촌이나 소규모 기관 등 체험 시설 방문이 어려운 취약지역 영유아들을 위해 '직접 찾아가는 체험 서비스'를 운영한다. 이는 지리적 여건으로 인해 소외되었던 영유아들에게 실질적인 교육 기회를 제공할 것으로 기대된다.
도교육청은 단순한 체험을 넘어 교육적 효과를 극대화하기 위해 '사전-현장-중간-성과 나눔'으로 이어지는 4단계 모니터링 체계를 구축한다. 또한 지역 내 체험 자원을 체계적으로 정리한 '지역사회 체험처 지도(MAP)'를 개발·보급해 학부모와 교육 기관이 언제 어디서든 쉽게 정보를 확인하고 활용할 수 있도록 지원할 계획이다.
도교육청 관계자는 "교육청과 지자체, 대학이 손잡고 아이들의 배움 공간을 지역사회 전체로 확장했다는 점에서 의미가 크다"며 "핵심 인력을 중심으로 현장 밀착형 지원을 강화해 경기도 모든 영유아가 고른 성장을 이룰 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
beignn@newspim.com