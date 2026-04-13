동해시, ARS 도입으로 민원 처리 속도 UP…시민 편의 대폭 개선

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 4월부터 ARS 자동응답시스템을 도입해 민원 상담 속도와 효율성을 강화했다.
- 환경·교통·건축 3개 분야를 핵심 서비스로 선정해 상담원을 거치지 않고 담당자에게 직통 연결하는 체계를 구축했다.
- 기타 민원은 교환원이 안내하도록 운영해 담당자 업무 부담을 줄이면서 시민 편의를 높일 전망이다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 대표번호 자동응답시스템(ARS)을 4월부터 도입, 민원 상담의 속도와 효율성을 강화하는 등 시민 중심 행정 서비스를 제공하고 있다.
13일 시에 따르면 이번 ARS는 다양한 민원을 신속·편리하게 해당 부서로 연결하기 위해 마련됐으며, 대기시간 단축과 상담 효율성 제고, 시민 만족도 향상을 목표로 한다.
특히 대표전화 통계 분석 결과 민원 통화량이 많은 환경·교통·건축 3개 분야를 핵심 서비스로 선정, 상담원을 거치지 않고 담당자에게 직통 연결되는 시스템을 구축해 처리 속도를 크게 끌어올렸다.
기타 민원은 교환원이 안내하도록 운영, 담당자 업무 부담을 줄이면서 민원인 편의도 동시에 높일 전망이다.
정하연 홍보감사담당관은 "ARS는 시민들이 자주 묻는 민원을 빠르게 안내하기 위한 조치"라며 "시스템 운영을 지속 점검하며 신속·정확한 민원 서비스에 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com