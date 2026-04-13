홍승권 신임 심평원장 "환자 건강 성과·의료 가치 중심으로 평가 전환"

AI 핵심 요약beta
- 홍승권 건강보험심사평가원장이 13일 취임식에서 환자 건강 성과와 의료 가치 중심 평가 체계로 전환한다고 밝혔다.
- 보건의료 환경 변화에 대응해 의료 전달체계 개선과 공공의료 강화 등 정책 과제 해결을 강조했다.
- 디지털 기술과 AI 활용으로 의료정보 접근성 높이고 심사평가 패러다임을 성과 기반으로 개편한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"의료이용 적정성 높여 재정 건전성 확보"
"국민 의료정보 편의·정확도 함께 높일 것"
"AX 혁신으로 신뢰성 있는 보건의료 제공"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 홍승권 건강보험심사평가원장은 13일 의료 심사 평가와 관련해 "앞으로 환자의 건강 성과와 의료의 가치를 중심으로 한 평가 체계로 전환할 것"이라고 강조했다.
홍 심평원장은 이날 심평원 원주 본원 2층 대강당에서 열린 취임식에서 이 같은 내용을 밝혔다.
홍 심평원장은 "최근 보건의료 환경이 급격히 변화함에 따라 심평원의 역할은 더욱 중요해지고 있다"며 "의료 전달체계 개선, 공공의료 기능 강화, 환자 중심 서비스 향상 등 주요 정책 과제에서 실질적인 개선 방안을 도출하는 전문기관으로서의 책임을 다해야 한다"고 말문을 열었다.
그는 "저 또한 현장의 문제를 정확히 분석하고 실행 가능한 해결책을 마련함으로써 심평원의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 다졌다.
추후 계획에 대해 홍 심평원장은 "지속가능한 보건의료 체계 구축, 지역·필수의료 및 일차의료 강화, 국민의료비 부담 완화 등 주요 과제가 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 세부 이행과제를 면밀히 발굴하고 정책 환경 변화를 반영해 지속적으로 보완해 나가겠다"고 했다.
특히 홍 심평원장은 제도 시행을 통해 실시간 진료정보를 제공·관리함으로써 의료이용의 적정성을 높여 건강보험 재정의 건전성 확보에 기여할 것이라고 했다. 동시에 국민 건강 보호도 강화한다. 디지털 기술을 활용해 의료정보 접근성을 높이고, 병원·약국 정보 제공, 비급여 진료비용 공개, 의약품 안전 사용 정보 등 기존 서비스의 이용 편의성과 정확도를 높일 것이라고 밝혔다.
클라우드 기반 인공지능 전환(AX)에 대한 계획도 밝혔다. 심평원은 지난해 디지털클라우드센터 증설·이전을 통해 데이터 기반 행정과 인공지능(AI) 활용을 위한 AX 추진 기반을 마련했다. 홍 심평원장은 AX 기반 업무 혁신을 지속적으로 확대해 변화하는 정책 환경에 선제적으로 대응하고 의료데이터 분석 기반 정책 지원을 통해 보다 효율적이고 신뢰성 있는 보건의료 서비스를 제공하겠다고 했다.
특히 심사와 평가의 패러다임을 전면적으로 개편하겠다고 했다. 그동안의 심사평가가 행위 단위의 적정성 관리에 머물렀다면 앞으로 환자의 건강 성과와 의료 가치를 중심으로 평가하겠다는 의미다.
홍 심평원장은 "단순한 삭감이나 사후 관리만으로는 재정의 지속가능성과 의료의 질을 동시에 달성하기 어렵다"며 "성과 기반 평가, 중증도 및 환자군 보정, 지불제도와 연계된 가치 기반 평가를 핵심 축으로 하는 새로운 평가 체계를 구축하겠다"고 설명했다.
홍 심평원장은 "평가 결과가 단순한 통제가 아니라 의료 현장의 개선으로 이어지는 선순환 구조가 되도록 데이터 기반 피드백과 의료기관의 자율적 개선을 지원하는 학습형 평가 시스템을 정착시키겠다"며 "심평원은 '심사평가'라는 고유한 기능을 넘어 보건의료체계의 효율성과 형평성을 동시에 견인하는 전략적 평가기관으로 도약할 것"이라고 강조했다.
sdk1991@newspim.com