동해시, 제19회 장애인생활체육대회 막바지 점검

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 13일 제19회 강원특별자치도장애인생활체육대회 점검을 실시했다.
- 10일 시군 대표자 및 경기단체 100여 명이 참석한 회의에서 참가 현황과 운영 계획을 논의했다.
- 심규언 시장은 세부사항을 철저히 준비해 만족스러운 대회를 완성하겠다고 밝혔다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 다음 달 18일부터 20일까지 열리는 제19회 강원특별자치도장애인생활체육대회의 성공 개최를 위한 막바지 점검을 실시했다.
13일 시에 따르면 참가자의 안전과 편의, 공정한 경기 운영을 최우선 과제로 관련 기관과의 협력을 강화하고 있는 가운데 지난 10일에는 동해보양온천컨벤션호텔에서 도내 18개 시군의 대표자 및 경기단체 관계자 100여 명이 참석한 '제2차 시군 대표자 및 경기단체 회의'가 진행됐다.
회의에서는 참가 선수단 규모와 종목별 참가 현황, 경기 일정 전반에 대한 최종 점검이 이뤄졌으며 개·폐회식 추진 상황과 대진 추첨 결과도 공유하는 등 실질적인 운영 계획을 논의했다.
실무 중심으로 진행된 이번 회의에서는 경기장 시설, 교통 편의, 안전 관리, 자원봉사 지원 등 현장 운영에 필요한 중요 사항들이 세부적으로 검토됐다.
심규언 동해시장은 "남은 기간 모든 세부사항을 철저히 준비해 선수와 관람객 모두가 만족할 수 있는 모범적인 대회를 만들겠다"며 "시민과 함께하는 따뜻한 체전으로 완성하겠다"고 말했다.
한편 이번 대회는 2565명(선수단·임원)이 24개 종목에 참가하는 역대 최대 규모로 치러질 계획이다. 주요 경기는 동해웰빙레포츠타운, 웰니스센터, 천곡체육관 등 시 전역에서 열린다.
onemoregive@newspim.com