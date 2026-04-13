AI가 배수펌프 가동 판단…농어촌공사, 극한호우 대응 고도화

AI 핵심 요약beta
- 한국농어촌공사가 13일 AI 기반 배수장 운영 시스템을 도입했다.
- 실시간 데이터 분석으로 최적 펌프 가동 시점을 제시한다.
- 올해 59개 배수장에 구축해 극한호우 대응력을 높인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
실시간 데이터 분석해 침수·설비 과부하 예방
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국농어촌공사가 인공지능(AI)을 활용한 배수장 운영 시스템을 도입해 극한호우 대응력을 높인다.
농어촌공사는 배수장 운영에 AI 기반 '의사결정 지원 프로그램'을 도입한다고 13일 밝혔다. 기존 원격 제어 중심 대응에서 나아가 데이터 기반 예측과 판단 기능을 강화하는 것이 핵심이다.
새 시스템은 강우량계, 수위·유속계 등에서 수집한 실시간 데이터와 과거 운영 데이터를 AI가 분석해 최적의 배수펌프 가동 시점을 제시한다. 현장 담당자는 이를 토대로 수문 개폐와 펌프 가동 여부를 결정하게 된다.
이는 기후변화로 시간당 50mm 이상 '극한호우' 발생이 증가하면서 보다 정밀한 대응 필요성이 커진 데 따른 조치다. 기존 자동화 시스템만으로는 급변하는 기상 상황에 대응하는 데 한계가 있다는 판단이다.
AI 도입으로 농경지 침수와 인명 피해를 줄이고, 배수장 설비 과부하와 고장 위험도 낮출 수 있을 것으로 기대된다.
공사는 올해 국비 20억원을 투입해 전남 37곳, 경북 22곳 등 총 59개 배수장에 시스템을 우선 구축한다. 향후 전국 확대와 AI 모델 고도화도 추진할 계획이다.
김인중 사장은 "기후위기 대응에는 데이터 기반의 정밀한 재난 대응이 필수적"이라며 "지능형 재난 관리 체계를 구축해 농업인이 안정적으로 영농에 전념할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com