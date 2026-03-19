"가뭄 오기 전 예측"…농어촌공사, AI로 농업용 지하수 관리

전국 4만 관정 데이터로 수급 예측

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국농어촌공사가 인공지능(AI)을 활용해 농업가뭄에 선제 대응하는 체계 구축에 나섰다. 전국 공공 관정 데이터를 기반으로 지하수 수급을 사전에 예측해 돌발 가뭄에 대응한다.

한국농어촌공사는 19일 농업가뭄 대응을 위해 인공지능 기반 농업용 공공관정 관리체계를 구축하고 있다고 밝혔다. 이상기후로 저수지와 하천 등 지표수가 단기간에 마르는 '돌발 가뭄'이 늘어나면서 기존 지표수 중심 대응만으로는 한계가 있다는 판단에서다.

공사는 지하수를 활용한 수자원 다변화를 추진해 왔지만 신규 개발에는 탐사와 인허가 등 사전 절차가 길어 즉각 대응이 어렵다는 문제가 있었다. 이에 기존 지하수 자원의 활용도를 높이는 방향으로 정책을 전환하고 인공지능 기술을 접목했다.

댐. [사진=뉴스핌DB]

현재 공사는 전국 4만여개 농업용 공공 관정에서 수집한 이용량과 수위 데이터를 인공지능에 학습시켜 지하수 수급을 예측하는 모형을 구축하고 있다. 해당 모형을 활용하면 지하수 부족량과 가용량을 사전에 파악할 수 있어 가뭄 대응을 보다 선제적으로 할 수 있다.

사업은 현재 2차 연도 단계로 인공지능 모델 고도화를 통해 예측 정확도를 높이고 있다. 실증을 거쳐 향후 전국 확산 기반도 마련할 계획이다. 이를 통해 농업인이 가뭄 걱정 없이 안정적으로 영농에 임할 수 있는 환경을 구축한다는 목표다.

기존 관정의 성능 개선 작업도 병행한다. 공사는 전국 511개 농어촌용수 구역을 대상으로 공공 관정 정밀진단을 실시하고 결과를 지방자치단체와 공유해 시설 개선에 활용할 방침이다. 올해 10개 지구를 시작으로 내년부터 매년 25개 지구씩 확대한다.

이와 함께 오는 2038년까지 전국 21개 시설농업단지를 대상으로 지하수가 부족한 지역에 물을 보충하는 '지하수 함양사업'도 추진한다.

이규상 지하수지질처장은 "공사는 지하수 전문기관으로 축적된 경험과 데이터를 보유하고 있다"며 "인공지능을 접목해 농업인이 물 걱정 없이 안심하고 영농에 종사할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.

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