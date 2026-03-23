청년농 진입부터 스마트팜까지…농어촌공사, 농지은행 전면 개편

상담부터 농지 집적화까지 지원

"스마트팜 임대·매입 길도 열려"

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국농어촌공사가 농지은행 제도개선을 통해 청년농업인 경영 기반 강화에 나섰다. 상담 지원부터 농지 집적화, 스마트팜 임대·매입까지 전 주기를 보완해 청년농의 영농 진입과 성장을 뒷받침한다.

농어촌공사는 청년농업인이 안정적으로 농업에 진입하고 지속적으로 성장할 수 있도록 농지은행 제도개선을 이어오고 있다고 23일 밝혔다. 농어촌공사의 농지은행 내 청년농 대상 사업은 10개로, 제도 접근성이 낮다는 현장 지적을 반영해 지원 체계를 정비했다.

한국농어촌공사 전경 [사진=한국농어촌공사] 2025.10.29 plum@newspim.com

우선 전문상담사를 도입해 제도 활용 문턱을 낮췄다. 실무 경력 3년 이상 직원을 선발해 '농지은행 전문상담사'로 배치하고, 농지 확보부터 계약 체결과 연장까지 전 과정에 맞춤형 상담을 제공한다. 이를 통해 청년농이 겪는 정보 부족과 절차상 어려움을 줄였다.

농지 이용 효율을 높이기 위한 집적화도 추진한다. 공사는 '공공임대용 농지매입사업'을 통해 기존 보유 농지와 인접한 토지를 우선 매입해 경작지를 한데 모을 수 있도록 했다. 청년농 간 농지를 맞바꾸는 '농지 상호교환 제도'도 신설해 분산된 농지 문제를 개선하고 있다. 지난해에는 약 130헥타르(㏊) 규모 농지 교환을 지원했다.

스마트팜 지원도 확대했다. 공사는 '비축농지 임대형 스마트팜' 제도를 개편해 초기 비용 부담을 낮췄다. 기존 유류 난방 대신 전기 난방 시설을 도입해 연간 약 1200만원 수준의 경영비 절감 효과를 기대한다. 임차 종료 후에는 해당 스마트팜을 매입할 수 있도록 제도를 개선해 장기 영농 기반도 마련했다.

공사는 앞으로도 현장 의견을 반영한 제도개선을 이어갈 계획이다. 김윤 농지은행처장은 "청년농은 농업의 지속 가능성과 식량안보를 책임질 핵심 인력"이라며 "예산 확보와 제도개선을 통해 청년농이 농업의 주역으로 자리 잡도록 지원하겠다"고 말했다.

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