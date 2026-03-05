전남농어촌공사, 재생에너지지구 확대 착수

전남도 에너지 전환정책 대응…후보지 기준 논의 본격화

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 한국농어촌공사 전남지역본부가 재생에너지지구 확대를 위한 본격 행보에 나섰다.

공사는 나주시 동신대학교 혁신융합캠퍼스에서 '전남 재생에너지 특화거버넌스 전문가회의'를 열고 재생에너지지구(농촌특화지구) 지정 확대를 위한 후보지 검토기준(안)을 논의했다고 5일 밝혔다.

한국농어촌공사 전남지역본부 김재식 본부장. [사진=한국농어촌공사 전남지역본부] 2026.03.05 ej7648@newspim.com

이번 회의는 '재생에너지지구 중심의 질서 있는 영농형 태양광 확산체계 구축'을 핵심 과제로 내세운 전라남도의 정책 기조에 맞춰 시·군 지정 기반을 체계적으로 마련하기 위해 추진됐다.

재생에너지지구는 '농촌공간 재구조화 및 재생 지원에 관한 법률'에 따른 농촌특화지구의 한 유형으로 태양광·풍력 등 재생에너지 시설을 집적화해 난개발을 방지하고 지역과 이익을 공유하는 계획적 에너지 전환 모델이다.

이날 회의에는 산·학·연 전문가들이 참석해 입지 적정성, 주민 수용성, 전력계통 연계 가능성, 산업단지 연계성 등을 중심으로 후보지 발굴 기준과 지정 확대 방안을 논의했다. 참석자들은 실현 가능한 기준 마련의 필요성에 의견을 같이했다.

한편 농어촌공사 전남지역본부는 전남도의 농촌공간계획을 지원하는 광역지원기관으로 재생에너지지구 지정 확대를 위한 정책 지원을 지속 추진할 계획이다.

김재식 본부장은 "재생에너지지구는 단순한 발전시설 설치를 넘어 농촌공간계획과 연계한 전략적 공간관리 수단"이라며 "전남도의 재생에너지 확산정책을 체계적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.

