15년 폐지하보도, '도심 스마트팜'으로 재탄생…'대전팜' 개장

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 15년간 방치돼 온 도심 지하보도가 첨단 스마트팜으로 탈바꿈했다. 대전시가 전국 최초로 폐지하보도를 활용한 실증형 스마트팜을 조성하며 도심 유휴공간 활용의 새로운 모델을 제시했다.
대전시는 20일 둔산동에 위치한 폐지하보도를 활용한 실증형 스마트팜 '대전팜' 개장식을 열고 본격 운영에 들어갔다. 해당 공간은 2010년 폐쇄된 이후 장기간 활용되지 않았던 지하보도로, 이번 사업을 통해 첨단 농업기술이 접목된 도심형 농업 공간으로 재탄생했다.
기후변화로 인한 농업 환경 악화와 농업 인구 고령화로 지속가능한 농업에 대한 우려가 커지는 가운데 도심 내 유휴공간 활용 문제 역시 주요 과제로 떠오르고 있다. 대전시는 이러한 구조적 문제를 동시에 해결하기 위해 첨단 스마트농업과 도시재생을 결합한 실증 모델을 추진했다.
실증형 대전팜은 인공광과 자동 환경제어 시스템을 적용한 시설로, 총면적 966㎡ 규모로 조성됐다. 시설에서는 딸기 4,506주와 유럽형 채소 등을 연중 재배·생산하며, 딸기의 경우 월평균 약 380㎏ 수준의 생산이 가능한 것으로 알려졌다. 시민을 대상으로 한 체험과 교육 프로그램도 함께 운영될 예정이다.
이장우 대전시장은 "폐지하보도를 활용한 스마트팜은 도심 유휴공간을 미래 자산으로 전환한 상징적인 사례"라며 "대전형 스마트농업 모델을 지속적으로 발굴해 확산 가능성을 높여 나가겠다"고 밝혔다.
한편 대전시는 2023년부터 기술연구형, 테마형 스마트팜 등 도심형 스마트농업 사업을 추진해 왔으며, 이번 실증형 대전팜을 통해 도심 스마트농업의 가능성을 한층 구체화했다.
