한국농어촌공사 전남, 건설현장 '무재해' 총력

안전담당자 실무교육…자기규율 예방체계 강화

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 한국농어촌공사 전남지역본부는 13일 본부 대회의실에서 전남 관내 지사 부장과 안전담당자들을 대상으로 '2026년 건설현장 안전담당자 역량강화 교육'을 실시했다고 밝혔다.

이번 교육은 건설현장의 자율적 안전문화 정착과 중대재해 예방을 목표로 마련됐으며 본사와 본부의 안전관리 전문가들이 참여해 실무 중심 프로그램으로 진행됐다.

안전담당자 대상 실무 교육. [사진=한국농어촌공사] 2026.03.13 ej7648@newspim.com

주요 내용은 단계별 재해예방 관리방안과 위험성평가 기반의 자기규율 예방체계 확립 방안 공유, 안전보건 법적 이행사항 점검 등으로 구성됐다. 특히 본사 안전혁신실이 주관한 법규 준수 교육을 통해 현장의 안전관리 수준 제고와 실무 역량 강화를 도모했다.

교육에 참석한 한 안전담당자는 "현장 사례 중심의 강의로 잠재 위험요인을 미리 찾아내는 역량을 높였다"며 "안전사고 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.

김재식 본부장은 "건설 현장의 안전은 담당자의 전문성과 확고한 의지에서 출발한다"며 "지속적인 교육과 현장별 맞춤 점검으로 단 한 건의 사고도 발생하지 않도록 관리하겠다"고 밝혔다.

농어촌공사 전남본부는 앞으로도 현장 중심의 안전경영을 최우선 과제로 삼고 안전보건 관리체계를 한층 강화해 나갈 방침이다.

