"AI로 사라질 직업보다 창출될 일자리에 집중…산업 초기 정부 역할 필요"

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부가 13일 국회에서 AI 전환과 노동 미래 토론회를 열었다.
- 장영재 KAIST 교수가 AI 창출 일자리에 집중하고 정부 지원을 강조했다.
- 토론자들이 AI 직무 지원과 사회안전망 강화로 정부 역할 확대를 제언했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 생성형 인공지능(AI)과 피지컬 AI의 발전이 일자리 전반을 위협할 것이라는 전망이 나온 가운데, 전환기일수록 AI 직무 역량 지원 및 사회안전망 강화 등 정부 기능 확대가 필요하다는 전문가 제언이 나왔다. 장영재 카이스트(KAIST) 교수는 AI로 사라질 직업보다 창출될 일자리에 집중해야 한다고 강조했다.
고용노동부는 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 더불어민주당 의원들과 공동으로 13일 국회 의원회관에서 'AI 전환과 노동의 미래' 토론회를 열었다고 밝혔다. 토론회는 산업 현장의 AI 도입 상황 및 전망을 살펴보고 AI와 일자리가 서로 공존할 수 있는 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
첫 번째 발제를 맡은 장영재 카이스트 교수는 AI로 사라질 직업을 걱정하기보다 AI로 창출되는 일자리와 기회에 집중할 필요가 있다고 강조했다. 장 교수는 특히 피지컬 AI 도입 초기 창업 지원 및 인력양성을 위한 정부의 역할이 필요하다고 설명했다. 우리나라의 제조업 역량을 활용해 피지컬 AI 생태계를 구축하고, AI 기반 제조 소프트웨어 기반 공장 구축 운영 노하우 수출을 새로운 먹거리로 삼을 필요가 있다고 조언했다.
김준하 디든로보틱스 대표는 이어 피지컬 AI 도입 상황과 일자리 전망을 설명했다. 현재 피지컬 AI가 상용화 단계에 도달했지만, 도입 비용 및 기술적 한계로 휴머노이드가 단시일 내에 도입되기는 어렵다는 진단이다. 생산가능 인구 감소로 인력난이 있을 분야나 위험한 작업 등에 로봇 투입이 도움이 될 수 있고 로봇과 관련된 일자리가 새로이 창출되는 등 피지컬 AI가 일자리에 부정적으로만 작용하지는 않을 것이라고 부연했다.
김주영 민주당 의원이 직접 좌장을 맡은 토론회에서 노사 및 전문가 등 토론자들은 AI 전환을 피할 수 없는 상황에서 직무전환·AI 직무 역량 지원 및 사회안전망 강화 등 정부의 역할 확대가 필수적이라고 입을 모았다.
김영훈 노동부 장관은 "최근 중동지역 군사적 충돌은 AI가 산업적 도구를 넘어 국가의 전략 및 안보 자산이라는 것을 시사하고 있다"며 "세계 주요국들이 앞다투어 AI를 발전시키는 상황에서 AI 도입과 발전을 주저할 수는 없다"고 밝혔다.
김 장관은 이어 'AI는 인간을 대체하지 않지만, AI를 사용하는 사람이 그렇지 않은 사람을 대체할 것이다'라는 카림 카리니 하버드대 교수의 말을 인용해 "국민들이 AI 기술을 가진 인력으로 성장하고, 고용안전망을 확충해 직무전환 과정이 일자리 양극화로 연결되지 않도록 정부도 적극 지원하겠다"고 강조했다.
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