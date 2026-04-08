MDS테크, 서울대 로보틱스연구소·기계공학부와 '피지컬 AI' 로봇 인재 양성 MOU

엔비디아 젯슨 총판 역량 기반 산학협력 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 임베디드 솔루션 전문기업 MDS테크는 서울대학교 로보틱스연구소 및 기계공학부와 로봇 산업의 핵심으로 주목받는 '피지컬 AI(Physical AI)' 분야 인재 양성 및 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 협약은 서울대학교 로보틱스연구소를 중심으로 추진되는 '피지컬 AI 연구 및 인재 양성' 흐름을 산업계와 긴밀히 연결하기 위해 마련됐다. 서울대학교 로보틱스연구소는 최근 '서울대학교 로보틱스 데이'를 개최해 로봇 연구 교류, 데모 전시, 피지컬 AI 전문가 강연 등을 진행하며 관련 생태계 확장에 나서고 있다. 이 회사는 국내 엔비디아 젯슨(NVIDIA Jetson) 플랫폼 공인 총판사의 기술 역량을 바탕으로 연구 현장에 실질적인 동력을 더할 계획이다.

특히 이번 협력은 서울대 기계공학부의 상징적인 교과목인 '창의공학설계'에 AI 기술을 접목한 'AI 트랜스포메이션(AIX)'을 가속화하는 계기가 될 전망이다. 1993년 고(故) 주종남 교수가 개설한 이 수업은 그간 기계 설계 역량 강화의 산실 역할을 해왔으며, 이번 협약을 통해 엔비디아의 최첨단 AI 컴퓨팅 기술이 결합된 지능형 로봇 설계 교육으로 영역이 확대될 예정이다.

MDS테크 이창열 대표이사와 서울대 기계공학부 학부장·로보틱스연구소 소장 조규진 교수가 기념촬영을 하고 있다. [사진=MDS테크]

MDS테크는 이번 협약에 따라 '창의공학설계 로보콘' 커리큘럼을 지원한다. 학생들이 로봇을 직접 설계·제작하는 과정에서 로봇 핵심 프로세서인 'Jetson Orin Nano Super Dev-kit'을 효과적으로 활용 가능하도록 자사 실무 전문가가 맞춤형 교육을 제공한다. 여기에 엔비디아 코리아의 DLI(Deep Learning Institute) 실습 교육이 더해져 현장 중심 역량 강화를 지원하고 글로벌 수준 AI 역량을 갖춘 '풀스택(Full-stack) 엔지니어' 양성 과정으로 운영될 예정이다.

조규진 서울대 기계공학부 학부장 및 로보틱스연구소 소장은 "이번 협약은 기존 수업 결과물을 AI 기반으로 고도화하는 'AIX 챌린지'에 100명의 학생들이 자발적으로 참여한 데서 출발했다"며 "학생들이 엔비디아 보드를 활용해 시스템을 지능화하는 과정은 국내 AIX 교육의 의미 있는 사례가 될 것"이라고 말했다.

MDS테크 관계자는 "서울대학교 로보틱스연구소 및 기계공학부와의 협력은 AI 로봇 생태계 확장을 위한 중요한 출발점"이라며 "자사는 앞으로도 최신 AI 기술 기반 맞춤형 솔루션과 교육 지원을 지속적으로 확대해 국내 기업과 연구기관이 피지컬 AI 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보하도록 기술 파트너 역할을 수행할 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com