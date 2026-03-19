MDS테크, '엔비디아 GTC 2026' 참석…"AI 사업 확장 신호탄"

젯슨 파트너 데이 초청…피지컬 AI 솔루션 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = AI 솔루션 전문기업 MDS테크는 세계 최대 AI 컨퍼런스인 엔비디아 GTC 2026에 참석해 글로벌 파트너사와 협력을 통해 AI 사업 확대 기회를 확보했다고 19일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 행사 기간 중 엔비디아가 선정한 핵심 파트너사만을 대상으로 진행되는 '엔비디아 젯슨 파트너 데이(NVIDIA Jetson Partner Day)'에 공식 초청받아 참석했다. 이 회사는 해당 행사에서 글로벌 파트너들과 함께 '피지컬 AI'를 중심으로 한 산업별 실제 적용 사례를 면밀히 분석하고 차세대 비즈니스를 위한 전략적 협력 방안을 심도 있게 논의했다.

특히 피지컬 AI 시장의 폭발적인 성장에 대응해 자사의 핵심 역량인 엔비디아 '젯슨(Jetson)' 기반 솔루션 라인업을 대폭 강화할 방침이다. 기존 공급 중인 젯슨 캐리어보드 및 박스(Box) PC를 비롯해 자율주행 및 휴머노이드 로봇 분야에 최적화된 카메라와 라이다(LiDAR) 등 고성능 센서 제품군도 새롭게 발굴했다.

MDS테크는 '엔비디아 젯슨 파트너 데이(NVIDIA Jetson Partner Day)에 공식 초청을 받아 피지컬 AI를 중심으로 산업별 AI 적용 사례와 협력 방안을 공유하고 있다. [사진=MDS테크]

MDS테크는 이를 기반으로 로봇, 드론, 스마트시티, 의료 등 다양한 산업군의 수요에 맞춘 '맞춤형 피지컬 AI 통합 솔루션'을 제공하며 사업 영역을 확대해 나갈 계획이다.

또한 행사 기간 중 젠슨 황 CEO는 AI를 '새로운 산업 시대의 필수 인프라'로 규정하며 차세대 AI 슈퍼컴퓨터 플랫폼 '베라 루빈(Vera Rubin)'을 공개했다. 해당 플랫폼은 7개의 신규 칩과 5개의 랙 규모 시스템, 1개의 슈퍼컴퓨터로 구성된 풀스택 AI 인프라다.

엔비디아 엔터프라이즈 플랫폼(NVIDIA Enterprise Platform)의 공식 파트너사인 MDS테크는 차세대 AI 슈퍼컴퓨터 플랫폼인 '베라 루빈(Vera Rubin)' 도입에 발맞춰 시스템 컨설팅 역량을 강화한다. 이 회사는 DGX 시스템과 GPU를 아우르는 'AI 팩토리' 인프라를 풀스택으로 공급할 수 있는 기술력을 보유하고 있다.

아울러 다년간 축적된 인프라 구축 노하우를 바탕으로 베라 루빈 기반 맞춤형 설계 및 컨설팅을 제공할 계획이다. 이를 통해 국방·항공·공공기관 등 특수 시장을 중심으로 차세대 AI 인프라 사업을 확대해 나갈 방침이다.

회사 관계자는 "이번 GTC 참석을 통해 피지컬 AI 확산과 함께 엣지 AI 및 데이터센터 인프라 시장이 동시에 성장하고 있음을 확인했다"며 "젯슨 기반 산업용 AI 사업과 함께 AI 인프라 공급 사업을 양축으로 삼아 국내 시장 공략을 본격화할 것"이라고 밝혔다.

한편 MDS테크는 엣지 AI부터 데이터센터 인프라까지 아우르는 엔드투엔드(End-to-End) AI 포트폴리오를 기반으로 국내 AI 시장에서 경쟁력을 보유하고 있다.

nylee54@newspim.com