MDS테크, KBO 판타지 플랫폼 '랠리픽'에 스태츠 퍼폼 데이터 적용

국내 공식 파트너로 글로벌 스포츠 데이터 기반 서비스 지원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 임베디드 솔루션 전문기업 MDS테크는 글로벌 스포츠 데이터 기업 스태츠 퍼폼의 스포츠 데이터를 국내 서비스 환경에 맞게 연동해 KBO 판타지 스포츠 플랫폼 '랠리픽' 서비스에 적용했다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 스태츠 퍼폼이 제공하는 KBO 리그 선수 및 경기 기록 데이터를 기반으로 구축된 랠리픽은 이날 정식 출시됐다. MDS테크는 스태츠 퍼폼의 국내 공식 파트너사로서 글로벌 스포츠 데이터를 국내 시장에 맞게 도입하고 이에 필요한 기술 지원을 제공하고 있다.

특히 올해 KBO 시즌에 맞춰 선보인 랠리픽에도 해당 데이터를 적용하도록 지원해 국내 스포츠 팬들이 보다 현장감 있는 팬 경험을 즐길 수 있도록 했다고 회사 측은 설명했다.

랠리픽 이미지. [사진=MDS테크]

크라켄하우스가 운영하는 랠리픽은 실제 KBO 리그 경기 데이터를 기반으로 운영되는 판타지 스포츠 플랫폼이다. 이용자는 실존하는 KBO 선수들로 자신만의 라인업을 구성하고 선수들이 실제 경기에서 기록한 성적이 점수로 환산되는 방식으로 다른 이용자들과 경쟁하게 된다. 타자의 안타, 홈런, 타점 등 주요 기록과 투수의 승리, 세이브, 탈삼진, 방어율 등 다양한 경기 지표가 점수 산정에 반영된다.

회사 관계자는 "선수 기록과 경기 데이터를 기반으로 운영되는 판타지 스포츠 서비스에서는 정확하고 신뢰할 수 있는 스포츠 데이터가 서비스 품질을 좌우하는 핵심 요소로 꼽힌다"며 "랠리픽 사용자가 스태츠 퍼폼이 제공하는 심층적인 경기 기록 및 분석을 바탕으로 자신의 전략을 조정한다"고 말했다. 그는 "이는 야구를 '보는 것'에 멈추는 것이 아니라 '참여하는 것'으로 경험을 확장하도록 한다"고 덧붙였다.

스태츠 퍼폼은 전 세계 수천 개 스포츠 리그의 경기 데이터를 수집·분석하는 글로벌 스포츠 데이터 기업이다. 이 회사는 MLB, EPL, NBA 등 주요 스포츠 리그를 포함한 다양한 스포츠 산업에 공식 데이터와 분석 기술을 공급하고 있다. 대표 스포츠 데이터 서비스 '옵타'는 정밀한 경기 기록과 분석 데이터로 스포츠 미디어, 방송사, 리그, 디지털 플랫폼 및 주요 판타지 스포츠 서비스 등 다양한 스포츠 산업에서 활용되고 있다.

MDS테크는 스태츠 퍼폼의 국내 공식 파트너로서 글로벌 스포츠 데이터를 국내 서비스 환경에 맞게 제공하고 데이터 연동을 위한 API와 기술 지원을 제공한다. 특히 이번 랠리픽 프로젝트에서는 스태츠 퍼폼의 KBO 경기 데이터를 플랫폼에 연동해 서비스 구현을 지원했다. 회사 측은 이를 통해 글로벌 수준의 스포츠 데이터 기반 서비스가 국내 야구 팬들에게 제공되는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

MDS테크 관계자는 "스태츠 퍼폼의 글로벌 스포츠 데이터를 국내 서비스 환경에 맞게 제공함으로써 데이터 기반 스포츠 서비스를 국내 시장에서도 경험할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 스포츠 데이터 기반의 다양한 디지털 서비스와 콘텐츠 사업 기회를 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com