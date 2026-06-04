서울 아파트값 0.25% 상승…중저가·한강벨트가 견인

동대문·성동·강북구, 아파트값 상승세 거세…강남3구·용산구 상승폭 유지

서울아파트 전셋값 '점진적' 상승 이어져…경기·인천 상승폭 주춤

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 전반적인 관망세가 드리워지는 가운데 서울 아파트 매매가격이 0.25% 오르며 지난주와 같은 상승폭을 보였다. 매물 부족에 따른 서울 아파트 전세가격 상승세는 이번 주에도 이어졌다. 거래가 한산해지고 있으나 역세권·대단지에 대한 매수 수요가 몰린다는 분석이다.

4일 한국부동산원의 2026년 6월 1주(6월1일 기준) 주간 아파트가격 동향 조사 결과, 서울 아파트 매매가격지수는 0.25% 오르며 지난주와 같은 상승폭을 보였다. 전국 아파트 매매가격지수는 0.07% 상승, 전세가격지수는 0.11% 상승을 기록했다. 수도권 아파트 매맷값은 0.14% 올랐으며 지방(0.00%)은 보합으로 나타났다.

[자료=한국부동산원]

서울 아파트 매맷값은 한 주간 0.25% 올랐다. 이번 주에도 서울 25개 자치구 전역에서 아파트 가격 상승이 나타났다. 시장 참여자의 관망심리로 매수 문의가 다소 한산한 지역이 많은 가운데 신축·대단지·역세권 소재 단지 등을 중심으로 상승 거래가 꾸준히 발생하는 지역이 혼재하고 있다는 게 한국부동산원의 분석이다.

서울에서는 강북지역과 한강벨트 아파트값이 상승을 주도했다. 동대문구는 답십리·휘경동의 중소형 아파트가 강세를 보이며 0.37% 주간 상승률을 기록했다. 뒤이어 성동구와 강북구가 옥수·행당동, 미아·번동 주요 단지 위주로 높은 상승을 나타내며 0.35% 상승률을 보였다. 성북구(0.34%)와 중구(0.31%), 강서구(0.31%), 영등포구(0.31%)가 뒤를 이었다.

강남3구와 용산구는 지난주와 비슷한 수준의 상승폭을 기록했다. 강남구는 0.21% 상승률을 보이며 지난주(0.14%)대비 비교적 높은 폭으로 올랐으며 서초구는 0.21%로 지난주(0.20%)와 비슷한 상승폭을 보였다. 송파구(0.28%)와 용산구(0.15%)는 지난주와 같은 상승률을 기록했다.

경기 아파트 매맷값은 0.12% 주간 상승률을 보이며 지난주(0.09%)대비 상승폭을 키웠다. 화성동탄이 청계·여울동 역세권 위주로 0.60% 오르며 경기지역 아파트값을 선도했으며 광명시(0.43%), 성남수정(0.42%), 성남중원(0.37%)에서 높은 상승이 나타났다. 과천은 -0.19%의 주간 상승률을 보이며 5주 만에 다시 하락전환했다. 성남분당은 0.25%, 안양동안은 0.35%의 상승률을 각각 기록했다. 인천은 지난주(0.03%)보다 줄어든 0.02% 상승률을 기록한 가운데 연수구(0.06%), 동구(0.04%)에서 상승이 나타났다.

보합(0.00%)을 보인 지방에서는 5대 광역시는 지난주와 같이 0.02% 하락했다. 울산이 0.08% 주간 상승률을 보이며 강세를 이어갔으며 부산은 보합을 기록했다. 세종은 0.02% 하락했으며 8개도는 0.01% 상승했다. 전북은 0.07% 주간 상승률을 보였다.

[자료=한국부동산원]

전국 주간 아파트 전세가격지수는 수도권(0.18%)과 지방(0.03%) 모두 상승했다. 서울 아파트 전셋값은 0.29% 주간 상승률을 보이며 지난주(0.26%) 대비 확대된 상승폭을 보였다. 전반적으로 임차문의가 꾸준히 발생하고 높은 전세수요가 이어지는 가운데 학군지·역세권·대단지 등 정주여건이 양호한 주요 단지 중심으로 상승계약이 발생하고 있다는 게 한국부동산원의 분석이다.

이번 주에도 송파구가 서울 자치구 가운데 가장 높은 전셋값 상승을 기록했다. 잠실·신천동 대단지 위주로 전셋값이 오르며 0.50% 상승을 보였다. 뒤이어 성동구(0.48%)가 행당·옥수동 역세권 위주로 올랐으며 도봉구(0.47%), 성북구(0.43%), 노원구(0.41%), 광진구에서 높은 전셋값 상승이 나타났다.

경기 아파트 전셋값은 지난주와 같은 0.14% 상승을 기록했다. 화성동탄(0.37%), 광명시(0.34%), 하남시(0.32%)가 전셋값 상승을 주도했다. 인천은 0.07% 상승을 보이며 지난주(0.09%)대비 줄어든 상승폭을 보였다. 연수구(0.14%), 남동구(0.10%), 계양구(0.09%)가 인천 평균을 넘는 상승을 기록했다.

지방은 0.03% 상승한 가운데 5대 광역시(0.04%), 세종(0.10%), 8개도(0.02%) 각각 상승했다. 울산은 0.15%로 지난주(0.11%)대비 커진 상승폭을 보였으며 부산은 0.06% 올랐다. 8개도 가운데는 전주덕진(0.19%), 남원시(0.19%)가 강세를 보인 전북이 0.08%의 높은 상승률을 기록했다.

donglee@newspim.com