"5월 9일 끝났다" 서울 아파트 매맷값 0.28%↑…강남구 11주 만 상승전환

서울 아파트값 지난주 상승률 대비 90% 확대…서초·송파·용산 상승폭 확대

경기 아파트 상승세 커져…광명·평촌·하남 큰 폭 상승 속 과천도 상승 전환

매물 부족 속 서울 아파트 전셋값 0.28%↑…성북·송파 0.5%대 상승

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 정부의 다주택 양도소득세 중과제도가 재개된 5월 9일이 지나자 서울 아파트값이 큰 폭의 상승률을 기록했다.

양도세 압박 이후 10주 연속 하락을 이어갔던 강남구가 상승 전환한 것을 비롯해 25개 전 자치구에서 가격 상승이 나타났으며 최근 서울 집값 상승을 이끌고 있는 비(非)한강벨트가 이번주에도 가격 상승을 주도했다.

14일 한국부동산원의 2026년 5월 2주(5월11일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 조사 결과 매매가격지수는 0.06%, 전세가격지수는 0.11% 각각 상승했다. 수도권 아파트 매매가격은 0.14% 오른 반면 지방은 -0.02%로 하락했다.

[자료=한국부동산원]

서울 아파트 매맷값은 0.28%의 평균 상승률을 기록했다. 이는 지난주(0.15%) 대비 90% 늘어난 상승폭이다. 일부 지역에서 매도·매수자의 관망세가 지속되고 있지만 정주여건이 양호한 단지와 재건축 추진 단지를 중심으로 매수 문의가 증가하며 상승계약이 체결되고 있다는 게 한국부동산원의 분석이다.

최근 서울 집값 상승을 견인하고 있는 성북구는 이번주 0.54%의 상승률을 기록했다. 종암·돈암동 대단지에서 신고가 계약이 나타나고 있다. 서대문구는 아파트 밀집지역인 홍제·북가좌동의 중소형 주택이 오르며 0.45%의 주간 상승률을 보였으며 강서구도 가양·염창동 재건축 추진 단지 위주로 0.39% 올랐다. 뒤이어 종로구(0.36%), 송파구(0.35%), 동대문구(0.33%), 강북구(0.33%), 구로구(0.33%)가 서울 평균을 넘는 가격 상승률을 기록했다.

특히 정부의 양도세 중과 재개 예고 이후 하락세를 이어가던 강남3구와 용산구가 완연한 상승세를 보였다. 강남구는 이번주 0.19% 가격 상승을 기록하며 11주 만에 상승 전환했으며 지난주까지 0.0%대 상승률로 강보합 수준에 머물던 용산구와 서초구도 각각 0.21%, 0.17%의 아파트 매맷값 상승을 기록했다.

이같은 추세는 경기지역도 마찬가지다. 이번주 0.11%의 아파트값 상승률을 기록하며 지난주(0.07%)대비 상승폭을 넓힌 경기도에서는 안양동안(0.69%), 광명시(0.67%), 하남시(0.42%)가 상승을 견인했다. 특히 경기도에서 준강남권으로 인식되는 과천은 0.20% 상승하며 지난주 상승전환 이후 상승폭을 더욱 확대했다. 성남분당도 0.43% 상승률을 보이며 지난주(0.17%)대비 두 배가 넘는 상승폭 확대를 나타냈다. 인천도 지난주(-0.01%) 하락에서 이번주 보합 전환했다.

반면 지방은 -0.02%로 하락했다. 5대 광역시는 -0.04% 주간 변동률을 보이며 지난주(-0.02%)보다 하락폭이 커졌다. 세종은 0.01% 상승했다. 8개도는 보합을 기록했다.

[자료=한국부동산원]

전국 주간 아파트 전세가격지수는 지난주 대비 상승한 가운데 수도권은 0.20%, 지방은 0.03% 각각 상승했다.

정부의 실거주 1주택 정책에 따라 전세 매물 품귀현상이 확대되고 있는 서울은 0.28%로 지난주(0.23%) 대비 늘어난 상승폭을 기록했다. 서울시내 전 자치구에서 전셋값 상승이 나타났으며 특히 강남-비강남, 한강벨트 여부를 가리지 않고 상승하는 모습을 보이고 있다.

성북구가 0.51%, 송파구가 0.50% 전셋값 주간 상승률을 기록했으며 성동구(0.40%), 강북구(0.40%), 광진구(0.37%), 노원구(0.36%)에서 높은 상승이 나타났다. 강남구와 서초구, 용산구는 각각 0.09%, 0.20%, 0.16%의 전셋값 상승률을 보였다.

경기 아파트 전셋값도 지난주(0.13%)대비 상승폭이 확대된 0.18% 상승률을 보였다. 광명시가 매맷값 상승률과 유사한 0.66% 전셋값 상승률을 기록한 가운데 하남시(0.43%), 화성동탄(0.41%), 안양동안(0.40%), 용인기흥(0.37%), 수원영통(0.35%)이 높은 전셋값 상승을 기록했다. 반면 과천은 -0.27%로 전셋값 하락을 이어가고 있다. 인천은 0.09% 상승률을 보이며 지난주(0.10%) 대비 전셋값 상승폭이 줄었다.

지방은 0.03% 상승한 가운데 5대 광역시 0.04%, 세종 0.09%, 8개도 0.02% 각각 상승했다. 울산은 이번주 0.12% 전셋값 상승을 보이며 지난주(0.14%)보다 상승폭이 둔화됐으며 부산은 이번주 0.08% 올랐다. 세종은 지난주(0.04%)보다 확대된 0.09% 상승률을 보였다. 지난주 대비 상승폭이 둔화된 8개도에서는 여전히 전북(0.05%)이 전셋값 상승을 주도했다.

donglee@newspim.com