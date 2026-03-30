노동부, 고용24 'AI 인재 추전' 기능 강화…추천 사유·매칭 지표 분석

기업 43.9% "인재 정보 탐색 어렵다"…AI 인재추천 기능 강화 요구

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부가 디지털 고용서비스 통합플랫폼 고용24를 통해 인공지능(AI) 기반 인재 추천 서비스 기능을 제공한다.

30일 노동부에 따르면 노동부는 AI 기반 인재 추천 서비스를 강화해 오는 31일부터 제공한다.

지난해 9월 한 달 동안 이뤄진 고용24 이용자 온라인 설문조사에 따르면 기업 43.9%는 인재 정보 탐색을 가장 큰 어려움으로 꼽았다. 개선이 필요한 서비스로는 'AI 인재 추천 기능 강화'(26.5%)가 우선적으로 지목됐다.

개선된 AI 인재 추천 서비스에는 지원자의 직무, 직종, 경력, 임금, 자격증 등 8개 항목을 분석해 구인공고와 지원자 간 적합도를 제시한다. 이를 종합 매칭지표로 시각화해 한눈에 알아볼 수 있도록 돕기도 한다.

인재 추천 이유를 2~3줄로 설명하고, 주요 경력과 역량은 요약 제공해 인사담당자가 핵심 정보를 빠르게 파악할 수 있도록 지원한다.

이번 인재 추천 서비스는 노동부의 기업 맞춤형 원스톱 채용 지원 서비스의 일환이다. 앞서 지난해 9월에는 AI 구인공고 작성 지원 서비스를 운영하기 시작했다. 향후 채용 확률 기반 구인컨설팅과 AI 채용마당 등을 추가 지원할 예정이다.

조정숙 노동부 고용지원정책관은 "이번 AI 인재추천 서비스는 기업이 가장 어려워하는 인재탐색 부담을 덜어 줄 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 기업이 원하는 인재를 더 빨리, 더 정확하게 확보할 수 있도록 AI 기반 채용지원을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com