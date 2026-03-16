노동부, 쿠팡 산업안전 기획감독 착수…산재 은폐 여부 살핀다

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부는 16일 쿠팡을 대상으로 새벽배송 노동자 과로사 및 산업재해 은폐 의혹 등을 조사하기 위한 산업안전감독에 착수했다고 밝혔다.
김 장관은 이날 정부세종청사에서 산업안전 강화 기관장 회의를 열고 "산재 은폐 의혹이 제기되고 최근 사망사고가 발생한 쿠팡에 대해 오늘(16일)부터 감독에 착수한다"고 밝혔다.
쿠팡 측은 2024년 5월 28일 사망한 고(故) 정슬기 씨 유족에게 산재 신청을 하지 않겠다는 합의서 작성을 요구하는 등 산재를 은폐하고 원인조사를 방해했다는 의혹을 받고 있다.
산업안전보건법 위반 여부 전반에 대한 감독도 추진한다. 쿠팡 본사를 비롯해 물류배송 자회사 쿠팡로지스틱스서비스(CLS) 등이 대상이다.
감독 대상은 쿠팡, 쿠팡CFS, 쿠팡CLS 센터 및 캠프 100여곳이다.
노동부는 그간 119 이송환자, 건강보험 부당이득금, 산재신청, 산재조사표 등 데이터 분석을 통해 산재 미보고 또는 산재 발생사실 은폐 의심 사항 등을 종합적으로 살펴본다는 계획이다.
김 장관은 "각 관서에서는 법과 원칙에 따라 조치하기 바란다"고 강조했다.
노동부는 지난 1월부터 쿠팡의 불법파견 및 블랙리스트 작성 의혹 등과 관련한 근로감독도 진행하고 있다.
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