노동부, 쿠팡 산업안전 기획감독 착수…산재 은폐 여부 살핀다

쿠팡 등 계열사 100곳 산업안전보건법 위반 여부 전반 감독

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부는 16일 쿠팡을 대상으로 새벽배송 노동자 과로사 및 산업재해 은폐 의혹 등을 조사하기 위한 산업안전감독에 착수했다고 밝혔다.

김 장관은 이날 정부세종청사에서 산업안전 강화 기관장 회의를 열고 "산재 은폐 의혹이 제기되고 최근 사망사고가 발생한 쿠팡에 대해 오늘(16일)부터 감독에 착수한다"고 밝혔다.

김영훈 고용노동부 장관이 16일 정부세종청사에서 산업안전 강화 기관장 회의를 열고 발언하고 있다. [사진=고용노동부] 2026.03.16 sheep@newspim.com

쿠팡 측은 2024년 5월 28일 사망한 고(故) 정슬기 씨 유족에게 산재 신청을 하지 않겠다는 합의서 작성을 요구하는 등 산재를 은폐하고 원인조사를 방해했다는 의혹을 받고 있다.

산업안전보건법 위반 여부 전반에 대한 감독도 추진한다. 쿠팡 본사를 비롯해 물류배송 자회사 쿠팡로지스틱스서비스(CLS) 등이 대상이다.

감독 대상은 쿠팡, 쿠팡CFS, 쿠팡CLS 센터 및 캠프 100여곳이다.

노동부는 그간 119 이송환자, 건강보험 부당이득금, 산재신청, 산재조사표 등 데이터 분석을 통해 산재 미보고 또는 산재 발생사실 은폐 의심 사항 등을 종합적으로 살펴본다는 계획이다.

김 장관은 "각 관서에서는 법과 원칙에 따라 조치하기 바란다"고 강조했다.

노동부는 지난 1월부터 쿠팡의 불법파견 및 블랙리스트 작성 의혹 등과 관련한 근로감독도 진행하고 있다.

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