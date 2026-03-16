김영훈 노동부 장관 "업무 시작할 때 산재 45% 발생…AI로 예방 실효성 높여야"

16일 세종청사서 산업안전 강화 기관장 회의 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 16일 "최근 3년 간의 사망사고를 시간대별로 분석해보니 막 업무를 시작하는 오전 9∼11시, 오후 1∼3시에 전체의 45%가 발생하는 것으로 확인됐다"고 밝혔다.

김 장관은 이날 정부세종청사에서 산업안전 강화 기관장회의를 열고 "AI(인공지능)를 산재 예방 시스템에 탑재해 데이터를 분석하면 고위험 사업장을 타겟팅할 수 있다. 예방의 실효성을 대폭 증가시켜 중대재해 감축으로 이어질 거라 확신한다"며 이같이 말했다. 회의에는 류현철 산업안전보건본부장과 48개 지방관서장, 일선 산업안전감독관 등이 참석했다.

김 장관은 "매년 날씨가 따뜻해지는 3~4월을 기점으로 중대재해 숫자가 증가하는 만큼, 각 지방관서에서 경각심을 가져달라"며 "올해는 지방정부와 함께 소규모 영세사업장에 대한 점검·지원을 중점 강화할 계획"이라고 강조했다.

김영훈 고용노동부 장관이 지난 9일 전남 영암 대불산단 조선업 사업장을 찾아 안전수칙 준수 여부 등을 불시 점검하고 있다. [사진=고용노동부] 2026.03.09 sheep@newspim.com

회의는 지방관서의 활동 실적·계획을 장관이 직접 점검해 조직 긴장감을 높이고, 사고사례 분석 및 우수사례 공유를 통해 현장에 적합한 산업재해 예방정책을 논의하기 위해 마련됐다. 사고 사례 분석은 건설·제조업에서 자주 발생하는 태양광 설치 중 추락사고나 지게차 부딪힘 사고를 중심으로 이루어졌다.

김성진 대구서부지청장은 태양광 추락사고의 경우, 수시로 발생·소멸하는 초단기 공사 특성으로 인해 점검·감독의 어려움이 있다는 문제점이 있다고 지적했다. 이에 회의에서는 지방정부·유관기관과의 협업, 자체 실태조사 등 현장 데이터베이스(DB) 구축을 시작으로 사전 예방 노력, 지도·감독 강화, 지붕 관계자 인식 개선으로 이어지는 4단계 방안이 집중 논의됐다.

최우영 충주지청 감독관은 지게차 부딪힘 사고에 대해 사고 당시 경보음이 있었음에도 사고가 발생한 점을 고려할 때, 노동자 보행을 위한 건널목 등 지게차와 노동자의 실질적인 동선 분리가 중요하다고 강조했다. 이주노동자 증가에 따른 국적별 관리감독자(안전리더) 지정, 번역된 시청각 자료 제공 등 이주노동자 대상 조치가 필요하다는 제안도 나왔다.

부산지방고용노동청은 산재예방 활동 우수사례인 갈매기 산업안전 특공대 운영 성과를 발표하였다. 산업안전감독관·안전보건공단 직원·일터안전지킴이 등으로 구성된 424명의 특공대가 지역 내 현장을 중복 없이 점검·감독한 결과, 부산청 권역 내 건설업·조선업 사고사망자가 올해 들어 한 명도 발생하지 않는 성과로 이어졌다.

회의에 참석한 부산지방고용노동청 산재예방감독과의 박현우 감독관은 "기업 현장에 감독을 나가보면 안전을 대하는 태도가 과거와는 확연히 달라졌음을 피부로 실감한다"며 "특히 지난해부터 수리조선소 밀집 지역을 대상으로 캠페인과 점검을 반복하며, 취약점을 밀착 관리한 노력이 올해 부산지역 조선업 사망사고 제로라는 고무적인 결과로 이어지고 있다"고 말했다.

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