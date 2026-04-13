경북도, 안전한 수돗물 공급 강화…북부권 상수원수 유해조류 모니터링

AI 핵심 요약beta
- 경북도가 13일 기후변화 대응으로 북부권 상수원수 유해조류 모니터링을 실시한다.
- 도 보건환경연구원은 4월부터 11월까지 7개 시군 정수장에서 월 1회 이상 수질을 검사한다.
- 남조류 세포 수 등 6개 항목을 분석해 유해조류 발생 시 정수 처리 효율을 높인다.
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[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 기후변화 선제대응 일환으로 북부권 상수원수 유해조류 모니터링을 실시하는 등 안전한 수돗물 공급을 강화한다.
13일 경북도에 따르면, 도 보건환경연구원은 기후 변화로 인한 수온 상승에 따라 조류 발생 가능성이 높아지는 상황에서 도민의 건강과 안전한 수돗물 공급을 위해 '2026년 북부권 상수원수 조류 모니터링'을 4월부터 11월까지 실시한다.
이번 모니터링은 북부권 7개 시·군 정수장에서 매월 수질을 정기적으로 검사해 조류 발생 예방을 위한 기반을 마련하고, 선제적 수질 감시를 통해 유해 조류 발생 시 정수 처리 효율을 높여 수돗물의 안전성을 확보하기 위해 추진된다.
조사 대상은 안동시를 비롯한 북부권 7개 시·군 정수장의 착수정이다. 이곳에서 시료를 채취해 남조류 세포 수, 우점종, 클로로필-a, 지오스민, 2-MIB, 탁도 등 총 6개의 검사 항목을 정밀 분석한다.
연구원은 월 1회 정기 검사를 원칙으로 조류 발생 우려 시 월 2회 이상으로 확대해 감시를 강화할 계획이다. 또, 분석 결과는 관계 기관에 즉시 통보해 정수 공정 조정 등 신속한 대응이 가능하도록 협력할 계획이다.
연구원 관계자는 "철저한 모니터링과 과학적 수질 분석을 통해 유해 조류 발생에 선제적으로 대응하고, 도민들이 안전하게 수돗물을 사용할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "앞으로도 도민들의 건강과 안전을 지키기 위해 끊임없이 노력하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com