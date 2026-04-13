서울시, 도봉 평화문화진지 일대'공공미술 프로젝트' 본격 가동

AI 핵심 요약beta
- 서울시 13일 도봉구 평화문화진지와 서울창포원에 2026년 공공미술 프로젝트를 추진한다.
- 과거 군사시설 재생지와 생태공원에 평화·생태 메시지를 담은 작품을 선보인다.
- 신진작가·대학생 공모와 시민 아이디어 공모를 15일부터 진행해 10월 개장한다.
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신진작가·대학생·시민 3개 부문 공모… 차세대 예술 인재 성장 발판 마련
[서울=뉴스핌] 이진용 기자=서울시는 과거 군사시설에서 문화예술 공간으로 변화한 도봉구 '평화문화진지'와 '서울창포원'에 2026년 공공미술 프로젝트를 본격 추진한다고 13일 밝혔다. 가락시장('23)·노을공원('24)·청계천('25)을 잇는 네 번째 지역 명소화 사업이다.
2026년 서울시 공공미술 프로젝트 대상지 공모에 최종 선정된 도봉구 '평화문화진지'는 과거 대전차 방호시설을 2017년 문화시설로 재생한 역사적 장소이며 서울창포원은 연간 약 100만 시민들이 방문하는 생태공원으로, 공공미술을 통해 '평화'와 '생태 환경'의 메시지를 동시에 전달할 수 있는 최적의 장소로 평가받았다.
매년 서울의 새로운 장소를 발굴하여 지역맞춤형 공공미술을 선보여 온 서울시는 평화문화진지 일대의 고유한 매력을 살려 국내외 대표작가, 신진작가, 대학생 작품을 함께 구성해 금년도 10월 개장할 예정이다. 동북권의 관문이자 새로운 예술명소로 재탄생시킨다는 취지다.
국내외 대표 중견작가가 새로이 조성하는 평화문화진지의 역사적 서사와 신진작가·대학생이 그리는 서울창포원의 생기 넘치는 생태적 상상력이 함께 어우러져, 과거의 기억과 미래의 희망이 공존하는 독보적인 예술 공간을 선보일 계획이다.
4월부터 한 달간 진행되는 공모는 신진작가 부문, 대학 부문으로 나뉜다. 이번 공모는 특히 도시를 창작무대로 삼는 차세대 예술가의 발굴과 인재 육성에 힘을 주었다. 공공미술에 처음 도전하는 문화예술계 작가뿐 아니라 미술·디자인·건축 관련 대학생 팀도 참여할 수 있다.
▶신진작가 공공미술 작품 공모(4.15.~5.14.) :'순환하는 숲에 예술을 담은 방식'이라는 주제로 서울창포원 일원에 자연과 인간의 공존을 탐색한 작품을 공모한다. 선정 작가에게는 전문가 워크숍과 제작·전시 비용이 지원된다.
▶대학생팀 공공미술 기획 공모(4.15.~5.14.) : 신진작가와 동일한 주제로 추진되며 공공미술 관련 전공 대학(원)생과 지도교수가 한 팀으로 참여한다. 선정된 팀은 전문가 멘토링을 통해 아이디어가 작품으로 구현되는 전 과정을 주도한다.
더불어 도봉구와 평화문화진지, 창포원에 얽힌 시민들의 기억을 공모한다. 평화문화진지 일대를 찾는 많은 시민과 나누고 싶은 시민들의 추억, 함께 하고 싶은 공공미술 프로그램의 다양한 아이디어는 시민 누구나 제안할 수 있다.
▶시민참여 프로그램 아이디어 공모(4.15.~4.29.) :'삶의 이야기를 기억하는 작은 흔적'이라는 주제로 대상지에 얽힌 추억과 경험을 예술 프로그램의 형태로 제안받는다.
이번 공모를 거쳐 탄생할 작품과 프로그램은 올해 10월부터 12월까지 평화문화진지와 서울창포원 일대에 전시될 예정이다. 자세한 공모지침과 신청 방법은 서울시 누리집(https://www.seoul.go.kr/) 및 '서울시 공공미술 프로젝트' 공식 누리집(https://seoulismuseum.kr/)에서 확인할 수 있다.
최인규 서울시 디자인정책관은 "역사와 생태가 공존하는 도봉구 평화문화진지 일대를 공공미술의 새로운 거점으로 만들 것"이라며, "시민과 예술가의 열정이 만나 우리 곁의 공공공간이 어떻게 변모할지 기대가 크다. 이번 공모에 열정 있는 분들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
jycafe@newspim.com