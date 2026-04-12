금감원, 제약·바이오 공시 전면 개선 TF 출범…"어려운 바이오 공시, 쉽게 바꾼다"

IPO 증권신고서부터 사업보고서·언론보도 대상

상반기 중 공시 가이드 완성 목표

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융감독원이 제약·바이오 기업의 공시 체계를 일반 투자자도 이해할 수 있는 구조로 전면 개편하기 위한 작업에 본격 착수했다고 12일 밝혔다.

금감원은 지난 10일 '제약·바이오 공시 종합개선을 위한 태스크포스(TF)'를 출범하고, 학계·유관기관·금융사 전문가들과 함께 공시 개선 방향을 논의했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = [표=금감원]2026.04.10 dedanhi@newspim.com

이번 TF 출범은 코스닥 시장에서 제약·바이오 업종의 비중이 갈수록 커지고 있음에도, 해당 기업의 공시 정보가 지나치게 전문적이고 복잡해 일반 투자자가 이를 제대로 이해하지 못한 채 투자 결정을 내릴 수밖에 없다는 문제의식에서 출발했다.

제약·바이오 기업의 가치는 현재 매출이나 이익이 아닌 임상시험 결과, 파이프라인 성과 등 미래 연구개발 성과에 의해 결정된다. 이는 공시의 핵심이 '지금의 실적'이 아닌 '불확실한 미래'가 될 수밖에 없다는 의미이기도 하다.

이 같은 구조적 특성으로 인해 공시 내용과 실제 결과 사이의 괴리가 발생하기 쉽고, 투자자가 리스크를 충분히 인지하지 못한 채 의사결정을 내리는 환경이 조성될 수 있다는 것이 금감원의 판단이다.

금감원은 이번 개편을 상장 단계, 상장 이후, 언론보도 등 세 영역으로 나눠 추진한다. 먼저 IPO 증권신고서 단계에서는 공모가 산정 근거를 보다 투명하게 드러내는 데 초점을 맞춘다. 지금까지는 주요 가정과 추정치가 형식적으로만 제시되는 경우가 많았다. 앞으로는 어떤 전제 아래 추정치가 도출됐는지, 그 전제가 바뀔 경우 미래 매출에 어떤 영향이 생기는지까지 명확히 설명하도록 유도할 방침이다.

상장 이후 사업보고서 등에서는 임상 현황과 파이프라인 정보를 단편적으로 나열하는 방식에서 벗어나, 각 파이프라인의 현재 단계·향후 일정·주요 리스크·기대 성과를 스토리 흐름으로 제시하는 방향으로 바꾼다. 예를 들어 기존에 '임상 1상 → 임상 2상 → 임상 3상'으로만 표기되던 정보가, 앞으로는 단계별 성공 가능성과 리스크까지 포함한 형태로 구체화된다.

언론보도와 공시 간의 정합성 확보도 주요 과제다. 일부 기업의 보도자료가 공시보다 지나치게 긍정적인 표현을 사용해 투자자에게 혼선을 주는 사례가 있었던 만큼, 금감원은 금융위원회·거래소와 공조해 외부 공개 정보 간 일관성을 높이는 방안을 마련할 계획이다.

TF 구성은 금융감독원(공시심사국장 등 3명)을 중심으로 연세대 K-NIBRT·서울대병원 임상시험센터 등 학계, 국가임상시험지원재단·한국보건산업진흥원 등 유관기관, 삼성증권 등 금융사 전문가가 외부 자문위원으로 참여한다. TF는 약 3개월간 운영되며 시장·전문가 의견을 수렴해 올 상반기 중 공시 가이드를 완성하는 것을 목표로 한다.

금감원 관계자는 이번 개선이 단순한 항목 추가나 형식 변경에 그치지 않고, 투자자가 공시를 실질적으로 이해할 수 있도록 구조 자체를 재설계하는 데 방점을 두고 있다고 강조했다. 제약·바이오 공시가 투자자 친화적으로 바뀌면 근거 없는 기대감에 따른 투자 피해를 줄이고, 시장 전체의 신뢰도를 높이는 효과도 기대된다.

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