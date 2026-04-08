공정위·금감원, 금융 불공정약관 개선 나선다…업계 소통·감독 강화 방침

AI 핵심 요약beta
- 공정위와 금감원이 8일 금융 불공정약관 개선 설명회를 열었다.
- 업계와 소통 강화와 자체 심사 역량 제고를 독려했다.
- 소비자 보호와 공정 거래질서 확립을 위해 협력한다.
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약관 제·개정 신고 시 애로사항·건의사항 청취
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 공정거래위원회와 금융감독원이 금융 분야 불공정약관 개선을 위해 업계와의 소통을 강화하고 감독 체계를 공고히 해나가겠다고 당부했다.
양 기관은 8일 금감원 강당에서 5개 금융협회 및 81개 금융회사를 대상으로 '금융 분야 불공정약관 개선을 위한 공동 설명회'를 개최했다.
공정위는 향후 금융회사 약관업무 담당자들이 약관 작성 단계부터 불공정 조항을 스스로 걸러낼 수 있도록 약관법, 약관심사지침, 금융투자업 분야 약관심사 가이드라인 등 관련 기준을 지속적으로 안내해 나갈 계획이다. 금융회사의 약관 제도 이해도를 높이고 자체 심사 역량과 내부통제를 강화하도록 유도하겠다는 것이다.
금감원은 금융회사가 약간 제개정 시 불공정 약관을 사전에 예방할 수 있는 내부 체계를 구축하도록 독려하겠다는 입장이다. 금감원은 약관을 통해 소비자와의 권리·의무를 명확히 하고 금융상품 및 서비스 내용을 투명하게 전달함으로써 금융소비자 보호를 강화하고 분쟁을 사전에 차단하겠다는 취지다.
양 기관은 이번 설명회를 계기로 금융협회 및 금융회사 약관업무 담당자들과의 소통을 정례화하고, 현장의 애로·건의사항을 지속적으로 청취해 나갈 계획이다.
공정위와 금감원은 "금융 분야에서 공정한 거래질서를 확립하고 금융소비자의 권익을 보호하는 환경을 조성하기 위해 상호 협력을 지속 강화해 나가겠다"며 "금융회사가 소비자 보호 관점에서 금융상품과 서비스를 마련·운영할 수 있도록 업계와도 적극 소통해 나갈 방침"이라고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com