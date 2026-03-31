금감원, 4월 1일부터 펀드 미국주식 투자 80% 이내로 제한

생애주기펀드(TDF) 순자산 25.6조원 돌파…8년 만에 18배 이상 성장

기업공시에 '적격 TDF' 해당 여부 펀드 명칭에 반드시 포함 의무화

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 퇴직연금·개인연금 투자자들의 노후 대비 수단으로 자리잡은 생애주기펀드(TDF)가 가파른 성장세를 이어가고 있다. 금융감독원에 따르면 2025년 말 기준 TDF 순자산은 25.6조 원으로 전년 대비 55.2% 급증했으며, 2018년(1.4조 원)과 비교하면 불과 8년 만에 18배 이상 성장했다.

TDF는 은퇴 시점에 맞춰 주식·채권 등 자산 비중을 자동으로 조정해주는 펀드로, 투자자가 별도의 리밸런싱 없이도 생애주기에 맞는 자산배분이 가능하다는 점에서 연금 투자자들에게 각광받고 있다. 2025년 말 기준 TDF 순자산의 95.3%가 연금 자금으로, 퇴직연금이 83.8%, 개인연금이 11.5%를 차지했다.

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수익률 면에서도 두드러진 성과를 냈다. 2025년 전체 TDF 연간 수익률은 13.7%로, 퇴직연금 전체 수익률(6.5%)의 2배, 원리금보장상품 위주로 운용되는 디폴트옵션 수익률(3.7%)의 약 4배에 달했다. 투자목표시점이 먼 TDF일수록 주식 등 위험자산 비중이 높아 수익률도 높게 나타났는데, 2050년 만기 TDF는 16.1%의 수익률을 기록했다.

다만 특정 국가에 대한 쏠림 현상은 과제로 지적됐다. 2025년 말 기준 TDF의 미국 평균 투자 비중은 43.0%에 달했으며, 일부 TDF의 경우 미국 비중이 80.1%에 이르는 것으로 나타났다. 이는 미국 시장 변동성이 확대될 경우 TDF 전체의 리스크를 키울 수 있다는 우려를 낳는다.

이에 금융감독원은 오는 4월 1일부터 해외 특정 국가에 대한 주식·채권 최대 투자 비중을 펀드 자산의 80% 이내로 제한하는 내용의 퇴직연금감독규정 시행세칙 개정안을 시행한다. 또한 기존 규정이 '주식'의 투자 한도만 규정해 다른 위험자산은 제한이 없다는 오해를 낳을 수 있다는 점을 고려해, 현금성 자산 및 채무증권의 최소 비중 기준으로 전환하는 방식으로 규정 체계도 손질한다.

투자자 정보 접근성도 높아진다. 같은 투자목표시점의 TDF라도 운용 전략에 따라 수익률 편차가 상당한데, 2025년 2055년 만기 TDF의 경우 최고 수익률(31.6%)과 최저 수익률(7.1%) 간 격차가 24.5%포인트에 달했다.

금감원은 기업공시서식을 개정해 TDF 운용전략을 도표와 그래프로 병기하고, 5년 단위별 위험자산·안전자산 목표 비중을 명확히 표시하도록 했다. 아울러 퇴직연금 위험자산 투자 한도(70%) 면제 혜택이 주어지는 '적격 TDF' 해당 여부를 펀드 명칭에 반드시 포함하도록 의무화했다. 현재 199개 TDF 중 195개(98%)가 적격 TDF에 해당된다.

금감원은 TDF 투자 시 국가별 투자 비중, 환헤지 여부, 운용 전략, 총보수를 종합적으로 비교할 것을 당부했다. 특히 장기 투자 시 총보수가 수익률에 누적적으로 영향을 미치는 만큼, 투자성향과 목표연도가 유사한 TDF 가운데 합리적인 보수 수준의 상품을 고르는 것이 중요하다고 강조했다.

dedanhi@newspim.com