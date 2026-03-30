금감원, '입대 부터 전역까지' 복무 주기 맞춘 금융 교육 제공

입대 직후, 훈련소부터 도박·고위험 투자 위험성·급여 관리 중요성 교육

군생활 중반 방문 및 온라인 교육, 금융 기초지식과 신용관리 등 교육

전역 앞둔 장병, 재무 목표 설계와 실천 지원

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융감독원과 국방부는 장병들의 금융 환경을 토대로 군 장병에 대한 금융교육의 방향 전환이 필요하다는 점에 인식을 공유하고, 입대 직후부터 전역까지 복무 주기에 맞는 금융 교육을 제공하겠다고 30일 밝혔다.

[사진=뉴스핌DB]

우선 입대 직후에는 슬기로운 금융습관을 조기에 확립할 수 있도록 훈련소부터 도박, 고위험 투자의 위험성, 급여 관리의 중요성 등을 집중적으로 교육한다. 이를 위해 실제 군대에서 발생하는 위험 사례와 적정 대응 요령 중심의 특화된 콘텐츠를 신규 제작 완료했다.

금감원은 해당 콘텐츠를 4월 중 '장병내일적금'을 취급하는 은행 등에 배포해 훈련소 적금 모집 현장에서 활용해 교육토록 추진할 예정이다.

군 생활 중반에는 방문교육, 온라인교육 등을 통해 금융 기초지식과 신용관리 능력 향상 및 금융범죄 예방 등 군장병의 금융역량강화에 초점을 맞추는 한편, 군 재정담당자 금융연수를 확대 실시해 부대 내 금융교육이 자율적으로 운영될 수 있도록 지원한다.

전역을 앞둔 장병들에게는 급여와 장병내일준비적금 등을 미래의자산으로 불려나갈 수 있도록 재무목표를 설계하고 실천하는 것을 돕겠다는 입장이다.

이를 위해 금감원은 전역을 앞둔 장병, 군 간부 등을 대상으로 전문 재무설계사가 개인의 재무상황에 맞는 재무플랜과 효과적 실행방법을 제시해 주는 '1:1 재무설계 프로그램'을 실시할 계획이라고 밝혔다.

금융감독원은 "군장병들에게 군 복무기간 동안 체계적인 금융교육을 제공해 장병들이 금융에 대한 올바른 개념을 확립하고 일상에서 건전하고 스마트한 금융활동을 할 수 있도록 지속 노력하겠다"고 밝혔다.

이찬진 금감원장은 이날 광주 제31보병사단의 신병교육대대를 방문해 약 200여 명의 훈련병을 대상으로 특강을 실시했다.

금융감독원장은 이날 '군장병 불법도박 피해예방 및 건전한 자산관리'라는 주제로 급여 관리방법, 올바른 투자 방법과 유의사항 등의 내용을 군장병이 쉽게 이해할 수 있도록 핵심내용과 사례 위주로 설명하고 불법도박 및 채무 현황 등의 통계자료를 적절하게 제시하며 불법도박 문제의 위험성을 생생하게 전달했다.

특히 금융감독원장은 군복무 중 받는 급여는 단순한 소비 재원을 넘어서 전역 후의 삶을 준비하는 '미래의 가능성'이라는 점을 강조하고 "안정적으로 자산을 형성하고 위험을 관리하는 습관을 기르는 것이 장기적으로 더 큰 기회를 만들고 각자 전역 후의 출발선을 다르게 할 것"이라고 역설했다.

이 원장은 군장병들의 노고에 깊이 감사하고, "특강을 계기로 장병들이 금융에 대한 올바른 시각을 형성하는 것이 인생의 중요 길잡이가 된다는 점을 깨닫기를 바라며, 스스로의 가능성을 믿고 미래를 준비할 수 있는 군생활을 보내기를 바란다"고 격려했다.

dedanhi@newspim.com