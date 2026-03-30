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금감원, 통계연금포털서 퇴직연금 수수료 금액 신규 제공

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제도별·사업자별 세부통계에 4개 세부 항목 추가

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융감독원이 통합연금포털 내 퇴직연금 통계를 통해 사업자별 주요 통계 자료를 추가 제공하고, 수수료 금액 항목을 신규 제공해 사업자 별 적립금과 계약 건수 및 수수료 현황을 한눈에 비교할 수 있도록 했다고 30일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융감독원이 통합연금포털 내 퇴직연금 통계를 통해 사업자별 주요 통계 자료를 추가 제공하고, 수수료 금액 항목을 신규 제공해 사업자 별 적립금과 계약 건수 및 수수료 현황을 한눈에 비교할 수 있도록 했다. [사진=금융감독원]2026.03.30 dedanhi@newspim.com

이번 개편의 핵심은 수수료 금액 항목의 신설이다. 금감원은 제도별(DB·DC·IRP)·사업자별 세부 통계에 ▲수수료 총비용 ▲운용관리수수료 ▲자산관리수수료 ▲펀드총비용 등 4가지 세부 항목을 추가했다.

수수료 총비용은 나머지 3개 항목을 모두 합산한 수치다. 운용관리수수료는 퇴직연금 계좌의 운용·관리에 부과되는 수수료로 당해연도 적립금 차감 기준으로 산정된다. 자산관리수수료는 적립금의 투자·관리에 따른 수수료로 마찬가지로 당해연도 적립금 차감 기준이 적용된다. 펀드총비용은 펀드총보수에 판매수수료와 기타 비용을 더한 금액으로, 당해연도 선취 판매수수료까지 포함된다.

금감원은 이번 공시 강화로 이용자들이 퇴직연금 사업자를 보다 효과적으로 비교·평가·선택할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 그동안 퇴직연금 운영 현황은 일부 한정적으로만 공개돼 사업자 간 수수료 차이를 파악하기 어려웠다. 이번에 사업자별 비교 공시가 가능해지면서 이용자의 알 권리가 실질적으로 강화됐다는 평가다.

사업자 측면에서도 변화가 예상된다. 수수료 세부 내역이 사업자별로 투명하게 공개됨에 따라 수수료 인하 경쟁과 서비스 품질 향상을 위한 유인이 커질 것으로 보인다. 금감원은 이번 조치가 퇴직연금 시장의 투명성을 높이고 사업자 간 건전한 경쟁을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대했다.

현재 제공되는 통계는 2024년 말 기준 자료다. 2025년 말 기준 통계는 금융회사 업무보고서 입수 및 검증 절차를 거쳐 오는 4월 중 추가 제공될 예정이다.

금감원은 향후 이용자들이 통계 자료를 자유롭게 분석·활용할 수 있도록 다운로드 기능과 Open API 추가도 추진할 계획이다. 금감원 관계자는 "통합연금포털 이용자들과 긴밀한 소통을 통해 이용자가 쉽고 편하게 포털을 이용할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.
 
 

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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