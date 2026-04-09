금감원, 은행 ETF·ELD 판매 소비자보호 체계 전면 강화 결정

AI 핵심 요약beta
- 금감원이 9일 은행권 ETF·ELD 판매 소비자보호 체계를 강화했다.
- 곽범준 부원장보가 은행 부행장들과 간담회를 열고 리스크관리 강화를 당부했다.
- 제조·판매·사후관리 전반 점검하고 직원 교육 및 한도 관리를 지도한다.
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ELD, 주가변동성 감안 소비자 효익 증가 구조로 상품 제조
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융감독원이 은행권의 ETF(상장지수펀드)·ELD(주가지수 연동예금) 판매와 관련해 소비자보호 체계를 전면 강화하기로 했다고 9일 밝혔다.
금감원은 이날 곽범준 은행담당 부원장보 주재로 국내 주요 은행 부행장들과 간담회를 열고 ETF·ELD 제조·판매·사후관리 전반에 대한 리스크관리 강화를 당부했다.
금감원은 앞으로 금융상품의 설계·제조 단계부터 금융회사의 책임성을 지속적으로 강화할 방침이다. ETF의 경우 은행 내 비예금상품위원회에서 원금손실 위험과 투자 대상 등을 면밀히 검토해 판매 대상 상품을 선정하도록 유도할 계획이다.
ELD에 대해서는 은행들이 최고금리 경쟁에 치우치기보다 향후 주가 변동성을 감안해 소비자 효익을 높일 수 있는 구조로 상품을 제조하도록 지도할 방침이다.
이와 함께 금감원은 주가 변동성이 확대될 경우 위험 등급별 고객 판매 한도를 적정하게 관리하도록 은행들에 요구할 예정이다. 고위험 상품에 대한 고객별 한도를 일시적으로 줄이거나 위험 등급이 낮은 상품 위주로 안내하는 방식이다. 아울러 시장 상황과 상품 손익에 대한 고객 안내도 강화하도록 할 계획이다.
금감원은 은행이 PB센터와 영업점 직원을 대상으로 직원 교육을 강화하고 자체 점검을 실시하도록 했다. 특히 소비자가 은행 직원 설명에 의존하는 경향이 높은 만큼, 투자 성향에 맞지 않는 고객에게 ETF를 권유하는 불완전판매가 발생하지 않도록 내부통제 체계를 갖출 것을 강하게 주문했다.
실제로 금감원이 지난해 10~12월 11개 은행을 대상으로 미스터리쇼핑을 실시한 결과, 대부분의 은행이 법정 설명의무 항목은 준수하고 있었지만, 증권사 직접 매매와 비교한 수수료 차이나 실시간 거래 불가 등 소비자에게 실질적으로 필요한 설명은 부족한 것으로 나타났다.
ELD와 관련해서는 중도 해지 시 원금 손실이 발생할 수 있다는 점과 낙아웃옵션 구조를 판매 시 충분히 설명하도록 지도할 방침이다.
낙아웃옵션이 포함된 상품은 최고금리가 연 10~14%에 달하더라도 기초자산이 일정 수준 이상 오르거나 내리면 최저금리인 연 1.6~2.0%만 적용되는 구조인데, 이를 제대로 안내받지 못한 소비자 민원이 잇따르고 있기 때문이다.
금감원은 앞으로 은행권 ETF·ELD의 제조·판매·사후관리 실태를 민원 등을 통해 지속적으로 점검할 계획이다. 중동 상황 등에 따른 변동성 확대에 선제적으로 대응하기 위해 판매 동향과 리스크 요인 모니터링도 강화하기로 했다.
dedanhi@newspim.com