이번주 국내 주요 금융일정(4.13~4.17)

AI 핵심 요약beta
- 금융당국이 12일 바이오 공시 개선 TF 출범하고 불법 핀플루언서 단속한다.
- 금융위가 13일 금융위人상 시상하고 14일 국민성장펀드 전략위 개최한다.
- 이창용 한은 총재가 12~17일 G20 및 IMF 춘계회의 참석한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
4월 12일(일요일)
금융감독원, 투자자가 쉽게 이해하는 바이오 공시로의 전환 -융감독원, 제약·바이오공시 개선 TF 출범(12시)
금융감독원, 불법 핀플루언서, 샅샅이 파헤쳐서 뿌리 뽑겠습니다.(12시)
이창용 한국은행 총재, G20 재무장관·중앙은행총재 회의 및 IMF-WBG 춘계회의(워싱턴 D.C)
4월 13일(월요일)
금융위원회, 제1회 '금융위人상' 시상식 개최,탁월한 성과에 대해 파격적 포상(6시)
금융감독원, 군장병의 희망찬 미래를 위한 재무플랜 마련 지원!(6시)
금융감독원, 가상자산시장에서의 API거래 관련 이용자 유의사항 안내(12시)
금융감독원, "전세보증금인 줄 알았는데 보장이 안 된다고?" '민간임대주택 매매예약금' 대출 주의보(12시)
이창용 한국은행 총재, G20 재무장관·중앙은행총재 회의 및 IMF-WBG 춘계회의(워싱턴 D.C)
4월 14일(화요일)
이억원 금융위원장, 국민성장펀드 제2차 전략위원회(15시)
금융위원회, 국민성장펀드 제2차 전략위원회 개최 - 2차 메가프로젝트, 첨단산업 생태계 지원 강화방안(15시)
이찬진 금융감독원장, 임원회의(16시)
금융감독원, K-IFRS 제1118호 영향 사전 주석공시 모범사례 마련(6시)
금융감독원, 2026년 'FSS금융아카데미' 신청하세요(6시)
금융감독원, '25년 자산운용사 의결권 행사 내역을 점검하겠습니다.(12시)
이창용 한국은행 총재, G20 재무장관·중앙은행총재 회의 및 IMF-WBG 춘계회의(워싱턴 D.C)
한국은행, BoK 이슈노트:남성 청년층 경제활동참가율의 하락 추세 평가(12시)
한국은행, 2026년 제6차 (3.26일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(16시)
4월 15일(수요일)
이억원 금융위원장, 금융위 정례회의(14시)
금융위원회, 실손보험 청구 전산화 연계 현황 점검(10시)
금융위원회, 생성형 AI 활용을 위한 혁신금융서비스 지정 절차가 간소화되었습니다.(배포시)
금융위원회, '중·저신용자를 위한 비금융 데이터기반 신용대출 심사 서비스' 등 혁신금융서비스 4건 신규 지정 의결(배포시)
금융위원회, '자본시장특별사법경찰 집무규칙' 개정안 금융위 의결(배포시)
이찬진 금융감독원장, 금융위 정례회의(14시)
금융감독원, 2025년 신탁업 영업실적(잠정)(6시)
금융감독원, 실손보험 청구 전산화 연계 현황 점검(10시)
금융감독원, 금감원, 건전한 영업관행 확립 및 개인채무자 권익 보호를 위한 대부업권·채권추심업권 실무자 대상 설명회 개최(14시)
금융감독원, 생성형 AI 활용을 위한 혁신금융서비스 지정 절차가 간소화되었습니다.(배포시)
금융감독원, "중·저신용자를 위한 비금융 데이터 기반 신용대출 심사 서비스" 등 혁신금융서비스 4건 신규 지정 의결(배포시)
금융감독원, 「자본시장특별사법경찰 집무규칙」개정안 금융위 의결(배포시)
이창용 한국은행 총재, G20 재무장관·중앙은행총재 회의 및 IMF-WBG 춘계회의(워싱턴 D.C)
한국은행, 2026년 3월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)(6시)
한국은행, 2025년 결제통화별 수출입(확정)(12시)
4월 16일(목요일)
이억원 금융위원장, 중복상장 제도개선 공개세미나(10시)
권대영 금융위 부위원장, 생산적금융 대전환 제5차 회의(14시)
금융위원회, 중복상장 제도개선 의견수렴을 위한 공개세미나 개최(10시)
금융위원회, 생산적금융 대전환 제5차 회의 개최(14시)
금융감독원, 2026년 3월 외국인 증권투자 동향(6시)
금융감독원, 최근 민원사례로 알아보는 '종신보험 가입시' 유의사항(12시)
이창용 한국은행 총재, G20 재무장관·중앙은행총재 회의 및 IMF-WBG 춘계회의(워싱턴 D.C)
한국은행, '2025년도 지급결제보고서' 발간(12시)
한국은행, BoK 이슈노트: 우리나라 대외부문의 구조적 변화가 환율에 미치는 영향(6시)
4월 17일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
금융감독원, '26.2월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)(6시)
이창용 한국은행 총재, G20 재무장관·중앙은행총재 회의 및 IMF-WBG 춘계회의(워싱턴 D.C)
dedanhi@newspim.com