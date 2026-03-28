이번주 국내 주요 금융일정(3.30~4.3)

3월 30일(월요일)
이억원 금융위원장, 중동상황 관련 금융권 간담회(15시30분)
권대영 금융위원회 부위원장, 지표금리·단기금융시장 협의회(14시)
금융위원회, 3차 상법 개정 취지에 맞추어 자기주식 보유처분 공시도 강화됩니다.(12시)
금융위원회,청년 미래이음 대출 등 금융소외자 맞춤형 대출상품 3개 출시(12시)
금융위원회, 금융시장 신뢰성 제고를 위한 지표금리 개편방안 발표(14시)
금융위원회, 중동상황 관련 금융권 간담회 개최(15시30분)
이찬진 금융감독원장, 31사단 신병교육대대 금융교육 특강(14시)
금융감독원, 2025년 보험회사 경영실적 (잠정)(6시)
금융감독원, 2025년 자산운용회사 영업실적 (잠정)(6시)
금융감독원, 투명한 지분공시가 주주권익 보호의 시작-지분거래 공시 및 단기매매차익 관련 유의사항 안내(12시)
금융감독원, 합연금포털에서 퇴직연금 사업자별 주요 통계 제공 확대로 이용자의 알 권리를 강화했습니다.(12시)
금융감독원, 3차 상법 개정 취지에 맞추어 자기주식 보유처분 공시도 강화됩니다.(12시)
금융감독원, 국방부와 복무주기별 금융교육으로 군장병의 건전한 금융활동 협력 첫걸음(14시)
금융감독원, 금융시장 신뢰성 제고를 위한 지표금리 개편방안 발표(14시)
한국은행, 2025년중 국내 지급결제동향(12시)
한국은행, 금융시장 신뢰성 제고를 위한 '지표금리 개편방안(관계기관 합동)'(12시)
3월 31일(화요일)
권대영 금융위원회 부위원장, 정무위 전체회의(10시)
권대영 금융위원회 부위원장, 정무위 법안소위(14시)
금융위원회, 불법사금융 원스톱 종합·전담 지원체계 운영현황 및 유관기관 간담회 개최(10시)
금융위원회, 보험업권이 출산·육아에 따른 보험료 부담을 덜어드립니다.(12시)
이찬진 금융감독원장, 임원회의(10시)
금융감독원, '25.12월말 은행지주회사 및 은행 BIS기준 자본비율 현황 (잠정)(6시)
금융감독원, '26.2월중 기업의 직접금융 조달실적(6시)
금융감독원, 25년 보험사기 적발현황 및 향후 대응방안(12시)
금융감독원, 퇴직연금·개인연금 투자자의 중장기 자산배분투자를 위해 생애주기펀드(TDF)의 안정적 운용 환경을 조성합니다(12시)
금융감독원, 보험업권이 출산·육아에 따른 보험료 부담을 덜어드립니다.(12시)
한국은행, 2026년 제5차 금통위 의사록 공개(16시)
4월 1일(수요일)
이억원 금융위원장, 금융위 정례회의(14시)
권대영 금융위원회 부위원장, 금융위 정례회의(14시)
금융위원회, 통신사기피해 환급법 시행령 등 개정안 입법예고(12시)
이찬진 금융감독원장, 금융위 정례회의(14시)
금융감독원, 보이스피싱 사기범의 실제 목소리를 공개합니다.(12시)
이창용 한국은행 총재, 한은-신한금융그룹 MOU 체결(10시30분)
유상대 한국은행 부총재, 금융위 정례회의(14시)
한국은행, 한국-인도네시아간 양방향 QR 결제서비스 실시(15시)
4월 2일(목요일)
이억원 금융위원장, 정무위 전체회의(10시)
권대영 금융위원회 부위원장, 차관회의(10시)
금융감독원, 대형 비상장 주식회사의 지배주주 등 소유주식 현황 제출 안내(6시)
이창용 한국은행 총재, 한은-기업은행-GS리테일 MOU 체결(9시)
이창용 한국은행 총재, 한은-하나은행-BGF리테일 MOU 체결(15시)
4월 3일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
권대영 금융위원회 부위원장, 주간업무회의(10시)
금융위원회, 국민성장펀드가 강원도 지역기업의 혁신성장과 청년창업을 지원하겠습니다.(10시30분)
금융위원회, 금융위-강원도-서금원·신복위-신한은행 복합지원 MOU 체결(12시)
한국은행, 2026년 3월말 외환보유액(6시)
yunyun@newspim.com