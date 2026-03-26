이찬진 금감원장 재산 407억, 강남 아파트 2채 보유

공직자윤리위원회 정기 재산변동 사항', 이억원 13억 8130만원

이찬진, 407억원…정부 재산공개 공직자 중 증가 상위 10위

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회와 금융감독원 고위 간부들의 재산이 공개됐다. 금융당국 간부 중 가장 재산이 많은 사람은 이찬진 금융감독원장으로 신고 재산 총액이 407억3228만원이었으며, 가장 재산이 작은 사람은 이승우 금감원 부원장보로 5억6400만원이었다.

인사혁신처에서 26일 관보를 통해 공개한 정부공직자윤리위원회 관할 '2026년 정기 재산변동사항 공개' 자료를 통해 금융위원회와 금융감독원 주요 간부 11명의 재산이 공개됐다.

이억원 금융위원장(오른쪽)과 이찬진 금융감독원장(왼쪽) [사진=뉴스핌DB]

우선 금융당국의 수장인 이억원 금융위원장은 13억8130만원의 재산을 신고했다. 본인 명의의 서울특별시 강남구 개포동 디에이치퍼스티어아이파크 건물이 13억930만원으로 재산의 대다수를 차지했다. 그 외 모친 명의의 경기도 의정부시 가능동 다세대 건물과 장남 명의의 서울특별시 종로구 연건동 다세대주택 지하층 전세임차권, 장녀 명의의 서울특별시 종로구 내수동 오피스텔 전세 임차권도 신고했다. 본인과 배우자 명의의 2020년 K5하이브리드도 소유했다.

변동은 예금과 증권이 컸다. 이 위원장은 본인과 배우자, 모친, 장남과 장녀 명의의 예금과 증권으로 6억4931만원을 신고했다. 주로 하나은행, 한국투자증권, 신협에 분산 예치했으며, 장남이 소유한 엔비디아 주식 10주는 전량 매도했다. 재산 증가의 주요 원인은 예금 증가로 약 6330만원 늘었으며, 자동차 두 대의 감가상각으로 약 306만원이 줄었다.

금융당국 투톱 중 한명인 이찬진 금융감독원장은 신고 재산 총액이 407억 3228만원으로 금융당국 간부 중 압도적인 1위였다.

이 원장의 재산 구성은 매우 다양했다. 서울 서초구 우면동 대림아파트를 본인·배우자 명의로 두 채 보유하고 있으며, 성동구 금호동 상가와 중구 의주로 상가 등 부동산의 가치만 30억원을 웃돈다. 예금 자산은 본인 명의만 약 289억원에 달하며, 배우자 명의 예금도 약 59억원에 이른다.

배우자 명의로 금 24K 3000g(약 6억560만원)과 다이아몬드 목걸이·반지·귀걸이 등 보석류 1억4100만원도 신고됐다. 증권 자산은 약 3억9700만원, 채권은 약 22억1000만원이다. 헬스 회원권만 3개로 약 1억6330만원 규모다. 이 원장의 재산은 전년 대비 약 22억4353만원 증가했다. 이 원장은 이날 공개된 정부 고위 공직자 중 재산 증가 10위 안에 들었다.

권대영 금융위 부위원장은 전년 대비 1억 3089만원이 늘어난 18억4988만원을 신고했다. 주요 자산은 서울 영등포구 여의도동 오피스텔로 약 7억 8902만원과 배우자 명의 동작구 상도동 '상도더샵' 전세임차권으로 약 6억3300만원이었다. 예금은 약 4억3356만원, 본인·배우자 명의의 XC60 T6 AWD 차량(리스에서 소유권 이전, 각 2406만원·243만 원)도 이번에 신규 등재됐다.

금융당국 고위 간부 중 가장 재산이 적은 인물은 이승우 금감원 부원장보로 신고 재산이 5억6408만원에 그쳤다. 이 부원장보는 서울 강서구 전세 아파트(5억 5000만 원)가 주요 자산이며, KB손해보험과 미래에셋증권 등에 예금과 보험이 3억1925만원이었다. 그러나 이 부원장보는 본인과 배우자, 장남 명의의 금융채무가 약 6억4840만 원에 달해 실질 재산은 이보다 더 적은 상황이다.

dedanhi@newspim.com