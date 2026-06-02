파리바게뜨, 1000원대 빵 4종 출시…'런치플레이션' 공략

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1900원 피자빵·1400원 페스츄리 선보여…가성비 제품군 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 파리바게뜨가 1000원대 가격의 베이커리 제품 4종을 출시하며 가성비 제품군 강화에 나섰다.

2일 업계에 따르면 파리바게뜨는 최근 점심 물가 상승으로 식사 대용 베이커리 수요가 늘어나는 추세에 맞춰 신제품을 선보였다.

파리바게뜨 '페퍼로니 피자빵'과 '바질콘 피자빵'. [사진=파리바게뜨 제공]

신제품은 '페퍼로니 피자빵'과 '바질콘 피자빵'(각 1900원), '감자 크로켓'(1900원), '멕시칸 소시지 페스츄리'(1400원) 등 총 4종이다.

페퍼로니 피자빵은 감자 반죽에 페퍼로니와 토마토소스, 치즈를 더한 제품이며, 바질콘 피자빵은 옥수수와 바질 소스, 모짜렐라·고다 치즈를 조합했다. 감자 크로켓은 매시드 포테이토를 넣어 식감을 살렸고, 멕시칸 소시지 페스츄리는 소시지와 치폴레소스를 활용한 제품이다.

파리바게뜨 관계자는 "고물가 시대에 소비자 가격 부담은 낮추고 맛과 품질은 높인 가성비 제품을 선보이게 됐다. 앞으로도 소비자들의 다양한 니즈를 반영한 제품 라인업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com