상미당홀딩스, 이인영 전 SSG닷컴 대표 CFO 선임

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지주사 체제 전환 후 외부 재무 전문가 영입…경영 고도화 추진

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 상미당홀딩스가 이인영 전 SSG닷컴 대표를 최고재무책임자(CFO)로 선임했다.

2일 업계에 따르면 이 전 대표는 지난 1일부터 상미당홀딩스 CFO로 업무를 시작했다. 지난해 6월 SSG닷컴 대표직에서 물러난 이후 약 2년 만의 현업 복귀다.

이인영 SSG닷컴 공동대표.[사진=신세계그룹]

1969년생인 이 전 대표는 서울대 경영학과를 졸업하고 미국 예일대에서 경영학석사(MBA) 학위를 취득했다. 2006년 지마켓에 입사해 재무부문장과 지원본부장 등을 역임했으며, 신세계그룹의 지마켓 인수 이후에는 이마트 디지털 신사업 TF 관리장, 지마켓 지원본부장, SSG닷컴 지원본부장 등을 맡았다.

2023년 SSG닷컴 공동대표에 선임된 뒤 같은 해 9월부터 단독 대표를 맡았으나, 2024년 6월 실적 부진에 대한 책임을 지고 대표직에서 물러났다.

상미당홀딩스는 SPC그룹이 지주회사 체제로 전환하는 과정에서 설립된 회사다. 기존 파리크라상을 투자·관리 부문과 사업 부문으로 물적분할해 출범했으며, 그룹의 지주사 역할을 수행하고 있다.

업계에서는 재무 분야 경력을 쌓아온 이 전 대표의 합류를 계기로 상미당홀딩스가 재무 관리 체계 강화와 경영 효율화에 나설 것으로 보고 있다.

상미당홀딩스 관계자는 이번 인사와 관련해 "경영 고도화를 위한 통상적인 인사"라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com