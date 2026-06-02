SK바이오사이언스, 유니세프 독감백신 첫 수주…남반구 물량 공급

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남반구 단일·북반구 주요 공급자

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오사이언스는 유니세프로부터 2026년 독감백신 공급자로 지정돼 남반구 국가 대상 물량 선적을 시작했다고 2일 밝혔다. 오는 9월부터는 북반구 국가 대상 공급도 시작하며 연내 약 64만 도즈의 독감백신을 각국 접종 일정에 맞춰 순차 공급할 예정이다.

공급 국가는 라오스·미얀마·피지 등 남반구 국가를 시작으로 에티오피아·레바논·알바니아·팔레스타인 등 북반구 지역까지 확대된다. 특히 SK바이오사이언스는 남반구 물량에 대해 유니세프 단일 공급자로 선정돼 해당 시즌 전량을 공급한다. 북반구 물량 역시 주요 공급자로 선정돼 상당 규모를 맡게 됐다.

SK바이오사이언스 스카이셀플루 수출용 제품 이미지 [사진=SK바이오사이언스]

이번 수주는 SK바이오사이언스의 첫 유니세프 공급 사례라는 점에서 의미가 크다. 기존 범미보건기구(PAHO)에 이어 유니세프까지 공급처를 확대하면서 글로벌 양대 공공조달 시장을 모두 확보하게 됐다.

이번 공급 계약은 단순 수출 확대를 넘어 생산시설의 연중 가동 체계를 구축하는 효과도 가져올 것으로 예상된다. 남반구와 북반구의 접종 시기가 다른 만큼 계절별 수요에 맞춘 생산·공급 운영 경험도 축적할 수 있기 때문이다.

공급 제품은 세포배양 방식 독감백신 '스카이셀플루'다. 스카이셀플루는 임상 3상을 통해 면역원성과 안전성을 확인했으며, 세포배양 독감백신 가운데 세계 최초로 세계보건기구(WHO) 사전적격성평가(PQ) 인증을 획득했다. 실제 접종 환경 데이터를 기반으로 한 실사용데이터(RWE) 연구에서도 백신 효과를 추가 확인했다.

세포배양 방식은 생산 과정에서 바이러스 변이 가능성이 낮아 실제 유행 바이러스와의 일치율이 높은 것으로 알려져 있다. 생산 기간도 상대적으로 짧아 팬데믹 등 감염병 위기 상황에서 신속한 공급이 가능하다는 평가를 받는다.

SK바이오사이언스는 그동안 PAHO를 통한 독감백신 공급을 비롯해 국제백신연구소(IVI), 전염병대비혁신연합(CEPI) 등과 협력하며 글로벌 보건 사업 경험을 확대해왔다. 다양한 국가의 규제와 공급 조건에 대응해온 경험이 국제조달 시장 진출 확대 기반이 되고 있다는 분석이다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 "이번 유니세프 첫 수주는 글로벌 공공조달 시장 진출을 한 단계 확장한 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 국제기구와 협력을 강화해 전 세계 감염병 대응과 공중보건 증진에 기여하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com