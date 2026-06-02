넥센타이어, 프리미엄 타이어 '엔페라 프리머스 UX' 출시

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 넥센타이어가 2일 프리미엄 타이어 '엔페라 프리머스 UX'를 출시했다. 국내 출시를 시작으로 아시아태평양과 중동 시장으로 확대할 계획이다.

신제품은 전작 대비 마모 성능을 20% 강화했다. 전기차와 내연기관, SUV 등 차종 구분 없이 동일한 성능을 발휘하도록 설계됐으며, 전기차와 내연기관 모두에서 성능을 보증하는 'EV 루트' 인증 마크가 적용됐다.

타이어 보강재를 강화해 고속 주행 안정성을 높였고, 넓어진 접지면으로 주행 안정성을 강화했다. 트레드 블록 설계 최적화로 주행 소음을 최소화했다.

프리미엄 타이어 '엔페라 프리머스 UX(N'FERA Primus UX)' 제품 이미지 [사진=넥센타이어]

신소재 기반 컴파운드를 적용해 타이어 수명을 늘렸고, 공기 저항을 최소화하는 사이드월 디자인으로 내연기관 차량의 연비와 전기차의 주행 가능 거리 효율을 높였다.

제품 개발에는 인공지능(AI)과 가상 시뮬레이션 기술이 활용됐다. 넥센타이어는 국내 자동차 업계 최초로 도입한 하이 다이나믹 드라이빙 시뮬레이터를 통해 실제 주행 환경과 동일한 가상 공간에서 타이어 성능을 수학적으로 구현하고 측정·개선했다.

y2kid@newspim.com