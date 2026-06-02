대상 종가, 여름 한정 '부추겉절이' 출시…계절김치 라인업 확대

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7월까지 온라인 전용 판매…봄동겉절이 흥행 이어 제철 김치 공략

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 대상의 김치 브랜드 종가는 여름 시즌 한정 제품인 '부추겉절이'를 출시했다고 2일 밝혔다.

신제품은 여름철 제철 식재료인 부추를 활용한 별미김치로, 100% 국내산 농산물을 사용했다. 신선한 부추를 양념에 버무린 겉절이 형태로, 아삭한 식감과 부추 특유의 향을 살린 것이 특징이다.

대상 종가, 제철 부추의 신선함 담은 여름 한정판 '부추겉절이' 출시. [사진=대상 제공]

종가는 최근 제철 식재료를 활용한 제품 수요가 증가함에 따라 계절 한정 김치 제품을 확대하고 있다. 실제로 올해 1월 선보인 '봄동겉절이'는 출시 후 약 70일 동안 5만9000여개, 약 65톤이 판매됐다.

이번 부추겉절이는 신선도 유지를 위해 오는 7월까지 주문 후 생산하는 방식으로 운영되며 온라인 전용 상품으로 판매된다. 대상 공식 온라인몰 정원e샵과 종가 네이버 브랜드스토어, 컬리, B마트 등에서 구매할 수 있다.

한편 종가는 계절별 별미김치 라인업을 확대하고 있다. 지난해에는 여름 한정 제품인 '오이나박물김치'를 선보였으며, 현재 얼갈이열무김치, 오이소박이, 갓김치, 백묵은지, 동치미 등 다양한 제품을 운영하고 있다.

mkyo@newspim.com