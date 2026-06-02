'문구 덕후' 잡는다…29CM, 로프트와 성수서 대형 팝업 오픈

일본 유명 브랜드와 국내 감도 높은 브랜드 한 자리에

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 패션을 넘어 라이프스타일 플랫폼으로 영역을 넓히고 있는 29CM가 일본 문구 시장의 강자인 로프트(LOFT)와 손잡았다. 양사는 오는 9월 성수동에서 대규모 문구 팝업을 열고 국내외 인기 문구 브랜드를 한 자리에 선보일 예정이다.

29CM는 최근 로프트와 로프트의 국내 운영 파트너인 에스피디글로벌(SPD)과 문구 카테고리 협업을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다. 문구를 단순 사무용품이 아닌 취향과 라이프스타일을 표현하는 소비 영역으로 보고 관련 사업을 확대하기 위한 전략이다.

29CM는 최근 로프트와 로프트의 국내 운영 파트너인 에스피디글로벌(SPD)과 문구 카테고리 협업을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 사진은 29CM 로고와 로프트 로고 [사진=29CM 제공]

양사는 협약에 따라 오는 9월 2일부터 6일까지 서울 성수동 연무장길에서 '29CM X 로프트' 협업 문구 팝업을 개최한다. 행사에서는 일본 현지에서 인기를 끄는 문구 브랜드와 29CM가 엄선한 국내 문구·라이프스타일 브랜드를 한 공간에서 선보일 예정이다.

29CM는 패션 중심 플랫폼에서 홈·리빙, 뷰티, 푸드, 컬처 등으로 영역을 넓히며 라이프스타일 큐레이션 플랫폼으로 진화하고 있다. 특히 문구 분야에서는 지난해 개최한 '문구 페어'에 5일간 약 2만5000명이 방문하며 높은 관심을 확인했다.

일본의 대표 생활잡화점인 로프트는 문구와 생활용품, 뷰티 상품 등을 폭넓게 선보이며 한국 여행객들 사이에서도 '문구 쇼핑 성지'로 꼽힌다.

29CM 관계자는 "문구가 개인의 취향과 일상을 드러내는 라이프스타일 카테고리로 성장하고 있다"며 "이번 협업을 계기로 국내외 주목받는 문구 브랜드를 소개하고 고객들에게 새로운 취향 경험을 제공할 계획"이라고 말했다.

nrd@newspim.com