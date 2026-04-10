골프존문화재단, '제13회 대전'그리다, 꿈꾸다 전(展)' 진행

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프존문화재단이 신진 예술가의 무대를 마련했다.

골프존문화재단이 "9일부터 오는 22일까지 대전 골프존조이마루 6층 아트센터 쿠에서 신진 작가들의 작품을 만나볼 수 있는 '제13회 대전' 그리다, 꿈꾸다 전(展)'을 개최한다"고 10일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자= 골프존문화재단이 9일 대전 골프존조이마루 6층 '아트센터 쿠'에서 유망 작가의 작품 전시 후원을 위한 '제13회 대전' 그리다, 꿈꾸다 전(展)'을 개최했다 오픈식에 참석한 김영찬 골프존문화재단 이사장(왼쪽 세 번째)이 참여 작가들과 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진=골프존] 2026.04.10 iaspire@newspim.com

골프존문화재단이 2012년 시작해 올해 13회를 맞이한 '대전' 그리다, 꿈꾸다 전'은, 역량 있는 청년 작가들을 조명해 창작 의욕을 고취하고 나아가 지역 문화 예술의 활성화를 추진하기 위한 사회공헌 활동이다. 골프존문화재단은 이 전시의 운영과 홍보 자료 제작을 후원하며, 청년 예술가들의 성장을 뒷받침하고 있다.

이번 전시회는 5인(△김만섭 △김안선 △류재성 △원다니엘 △윤승원)이 참여해 정체성에 대한 탐구를 독창적인 시각으로 풀어낸 작품을 선보인다. 전시회는 전시 기간 중 10시 30분부터 17시 30분까지 개방되며, 누구나 무료로 관람할 수 있다.

지난 9일 진행된 전시회 오픈식에는 김영찬 골프존문화재단 이사장을 비롯한 내빈 100여 명이 참석해 전시 개막을 축하하고 작품을 감상하는 시간을 가졌다. 대전 지역 현악기 연주자들로 구성된 앙상블 '활'의 조화로운 연주와 깊은 울림을 전하는 테너 장경환의 공연, 김영찬 골프존문화재단 이사장의 기념사, 작가 및 작품 소개 순으로 행사가 진행됐다.

김영찬 골프존문화재단 이사장은 "골프존문화재단은 문화예술인 후원을 통해 작가들의 꿈을 응원하고, 지역민들에게는 새로운 작품 세계를 접할 수 있는 기회를 제공하고 있다"며 "앞으로도 보다 많은 분들이 일상에서 예술을 향유할 수 있도록 지속적인 지원과 노력을 아끼지 않겠다"고 전했다.

전시에 참여한 김만섭 작가는 "소중한 작품을 관객과 공유할 수 있도록 기회를 주신 재단에 감사드린다"며 "각자가 느끼는 감정과 해석이 다양하게 이어지길 기대한다"고 전했다.

2010년 설립한 골프존문화재단은 예술가의 창작 에너지를 증진하고 지역민들의 문화예술 경험 확대에 기여하기 위해 문화예술 후원을 지속적으로 이어오고 있다. '대전' 그리다, 꿈꾸다 전(展)'을 비롯해 예술가 후원을 위한 '자선골프대회', 전통문화 계승 및 산업화를 위한 철화분청사기 진흥 활동 등 다각적인 지원 사업을 펼치며 문화예술의 가치 확산에 힘쓰고 있다.

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