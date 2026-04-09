김홍택-박지영 프로 참여 골프존 '볼빅어패럴 스크린골프 챌린지' 10일 방송

AI 핵심 요약beta
- 골프존이 10일 김홍택·박지영 프로와 '볼빅어패럴 스크린골프 챌린지' 방송을 공개한다.
- 선수들이 2026 S/S 골프웨어 착용하고 골프존카운티 선산 코스 18홀 스트로크 플레이를 펼친다.
- 20언더파 이하 합산 스코어 달성 시 골프웨어 세트 추첨 제공하고 홀별 미션으로 추가 시상을 걸었다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=스크린골프를 통한 즐거움을 제공하기 위한 이벤트 대회가 열린다.
㈜골프존(대표이사 박강수)이 오는 10일 오후 6시 실력과 매력 겸비로 두터운 팬층을 보유한 KPGA 김홍택, KLPGA 박지영 프로가 참여하는 '볼빅어패럴 스크린골프 챌린지' 방송을 공개한다.
국내 대표 골프웨어 브랜드 볼빅어패럴이 후원하는 남녀 프로 김홍택, 박지영 프로가 참여해 평소 필드에서 보기 힘든 다양한 매력을 선보일 예정이다. 이번 방송에서는 선수 및 MC가 볼빅어패럴 2026 S/S 시즌 아이템을 착용하고, 1부에서는 프리미엄 라인 랩 시리즈와 2부에서는 퍼포먼스 중심의 필드 라인 스타일링을 선보인다. 또한 다양한 미션을 통한 시상도 준비했다.
경기는 골프존카운티 선산 코스에서 18홀 스트로크 플레이로 치러진다. 선수들은 각각 골프존 로그인 후 플레이하며, 시청자 시상을 걸고 미션을 수행하게 된다. 메인 미션은 스코어 미션으로 두 선수의 합산 스코어가 20언더파 이하로 경기를 마치면 선수들이 착용한 볼빅어패럴 골프웨어 세트를 추첨을 통해 제공한다.
홀 별로 진행되는 서브 미션은 매 홀 상이한 랜덤 미션을 통해 볼빅어패럴 제품을 획득하고, 골프존 유튜브 채널에 업로드되는 본 대회 영상 댓글 이벤트를 통해 지급한다. 홀 별 미션은 랜덤 볼 뽑기를 통해 정해지며 파(Par)·버디 2회 기록, 5m 이하 온그린, 티샷 290m 달성 등 선수들의 경기력을 볼 수 있는 다양한 미션들로 구성됐다. 해당 대회 관련 볼빅어패럴 제품 시상 내용은 골프존 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
이번 대회에 참가하는 김홍택 프로는 골프존 스크린골프투어 GTOUR와 필드를 동시에 장악한 GTOUR, KPGA 이도류로 불린다. 24시즌 한국의 마스터즈로 평가받는 제43회 GS칼텍스 매경오픈과 25시즌 KPGA 백송홀딩스 아시아드CC 부산오픈 우승으로 실력을 입증하며 인기를 끌고 있다.
함께 출전하는 KLPGA 박지영 프로는 KLPGA 통산 10승 이력의 명선수로 24시즌 한화 클래식, 교촌 레이디스 오픈 우승 등 화려한 이력은 물론 안정적인 경기 운영을 강점으로 많은 골프 팬들의 사랑을 받고 있다. 특히 필드투어에서 활약하는 모습 외에 숨겨진 스크린 실력과 김홍택 프로와의 케미스트리를 통해 스크린골프 팬들에게 다채로운 매력을 전할 것으로 기대된다.
볼빅어패럴과 함께 이번 스크린골프 이벤트를 준비한 손장순 골프존 신규사업본부 본부장은 "볼빅어패럴과 세 번째 진행하는 이번 대회는 KPGA, KLPGA 스타 프로들의 참여로 많은 팬분들께 즐거움을 전할 수 있을 것"이라며 "올해도 기업 간 적극적인 협업을 통해 다양한 스크린골프 이벤트를 기획하고, 스크린부터 필드까지 국내 골프투어 활성화에 힘을 보탤 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.
iaspire@newspim.com