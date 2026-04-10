선익시스템, 미국 법인 설립…페로브스카이트 태양전지 장비 시장 공략

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AI 확산 따른 전력 수요 증가·재생에너지 확대 흐름 속 북미 거점 구축

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 진공 박막 증착 장비 전문기업 선익시스템은 미국에 현지 법인을 설립하고 차세대 태양광 제조 인프라 시장 공략에 나선다고 10일 밝혔다.



선익시스템 미국 법인은 페로브스카이트 태양전지용 증착 장비를 중심으로 영업·기술지원·고객 대응 역할을 수행할 예정이다.

페로브스카이트는 기존 기술과 결합한 고효율 탠덤 구조 구현이 가능한 차세대 태양전지 플랫폼으로 주목받고 있다. 인공지능(AI) 확산에 따른 전력 수요 증가와 재생에너지 확대 흐름 속에서 관련 시장은 연구개발 단계를 넘어 양산 경쟁력 확보 단계로 이동하고 있다.

선익시스템 본사 전경. [사진=선익시스템]

선익시스템은 진공 박막 증착 장비 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 박막 정밀도·대면적 균일도·공정 재현성이 중요한 차세대 태양전지 제조 공정에서 경쟁력을 갖추고 있다고 밝혔다.

선익시스템 관계자는 "차세대 태양광 시장이 상용화 단계로 빠르게 전환되는 시점에서 고효율 탠덤 구현을 위한 정밀 박막 공정 기술의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "미국 법인을 기반으로 기술 대응력을 높여 차세대 태양광 제조 인프라 시장을 선점해 나갈 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com