한-핀란드, 경제·안보 전략적 파트너십 강화

AI 핵심 요약beta
- 산업통상부 여한구 통상교섭본부장이 10일 핀란드 외교통상개발장관과 면담해 경제·안보 협력을 강화하기로 했다.
- 양국은 한-EU FTA 신뢰를 바탕으로 AI·순환경제 등 미래산업을 포함한 전략적 동반자 관계로 발전시키기로 합의했다.
- WTO 중심의 다자무역체제 수호와 공급망 안정화를 위해 긴밀한 소통을 지속할 방침이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
글로벌 통상 공조 강화…첨단산업 협력 확대
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 우리나라와 핀란드가 경제·안보분야에서 전략적 파트너십을 강화한다.
산업통상부(장관 김정관) 여한구 통상교섭본부장은 10일 포시즌스 서울 호텔에서 빌레 타비오(Ville Tavio) 핀란드 외교통상개발장관과 양자 면담을 개최했다.
이번 면담에서 양측은 급변하는 글로벌 통상 환경에 대한 인식을 공유하고, 이에 대응하기 위한 공조 체계를 점검하는 한편, 공급망 안정화와 첨단산업 협력을 중심으로 한 경제·안보 협력 강화 방안을 논의했다.
양국은 한-EU FTA를 통해 축적된 상호 신뢰를 기반으로 글로벌 통상 환경의 변동성에 공동 대응하기로 했다. 이를 위해 기존의 우호적 협력 관계를 한 단계 격상해 교역·투자 확대뿐 아니라 AI·순환경제 등 미래산업을 아우르는 보다 전략적이고 포괄적인 동반자 관계로 발전시켜 나가는데 합의했다.
아울러 지정학적 갈등 고조, 자국 우선주의 심화 등으로 세계 경제의 불확실성이 확산됨에 따라, 개방형 경제 체제를 지지하는 국가 간 연대 필요성에 인식을 같이했다.
이에 양국은 세계무역기구(WTO)를 중심으로 한 다자무역체제와 규범 기반의 국제 통상 질서를 수호하기 위한 핵심 파트너로서 경제협력개발기구(OECD) 각료이사회, 한-EU FTA 무역위원회 등 다양한 협의 채널을 통해 긴밀히 소통을 지속해 나갈 방침이다.
여한구 통상교섭본부장은 "핀란드는 핵심광물 인프라와 첨단기술 역량을 보유한 우리의 중요한 협력국"이라며 "정부는 핀란드와의 상호호혜적 파트너십을 바탕으로 유럽과의 경제·안보 연계를 더욱 공고히 해나갈 것"이라고 강조했다.
이어 "우리 산업의 지속 가능한 발전을 뒷받침할 안정적인 공급망을 구축하고, 미래 성장동력 확보를 위한 협력을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com