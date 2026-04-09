선익시스템 화학연과 태양전지 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 선익시스템이 9일 한국화학연구원과 페로브스카이트 태양전지 대면적 양산기술 개발 업무협약을 체결했다.
- 양 기관은 소재·공정·장비 기술 연계로 건식 진공 공정 기반 양산 체계 구축에 협력한다.
- 협약으로 연구개발을 상업화로 연결하며 차세대 태양광 기술 상용화를 앞당긴다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 선익시스템은 한국화학연구원과 페로브스카이트 태양전지 대면적 양산기술 개발 및 상업화 기반 구축을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.
이번 협약은 페로브스카이트 태양전지의 상용화를 앞당기기 위한 것이다. 양 기관은 소재·공정·장비 기술을 연계해 대면적 양산 체계 구축에 협력할 계획이라고 밝혔다.
페로브스카이트 태양전지는 기존 실리콘 태양전지와 함께 활용될 수 있는 차세대 태양광 기술이다. 높은 효율 잠재력과 함께 경량화, 유연성 등의 특성을 갖춰 건물일체형 태양광(BIPV), 이동형 전원, 우주·항공 등 분야에서의 활용 가능성이 거론되고 있다.
다만 현재 관련 연구의 주류인 습식 용액 공정은 생산성 측면에서 한계를 보이고 있다. 이 때문에 실험실 수준의 고효율 성과에도 실제 제품화와 양산화로의 이행이 지연되고 있다고 선익시스템은 설명했다.
양 기관은 이런 한계를 보완할 대안으로 건식 진공 공정 개발에 나선다. 회사는 건식 공정이 박막 두께와 조성 제어가 비교적 쉽고 공정 반복성이 높아 대면적 모듈 구현에 유리한 방식이라고 설명했다.
이번 협약에 따라 한국화학연구원은 대면적 페로브스카이트 고효율 기술을 바탕으로 소재·공정 기술을 맡고, 선익시스템은 증착 장비와 양산 기술을 중심으로 협력한다. 양 기관은 건식 진공 공정 기반의 대면적 양산기술을 공동 개발하고, 연구개발을 실제 생산 공정으로 연결하는 상업화 기반 구축에도 협력할 예정이다.
양 기관은 기술 개발과 양산 적용 간 간극을 줄이는 데에도 협력할 계획이다. 선익시스템은 이번 협력이 공정 및 장비 기술 고도화를 통해 산업 전반의 양산 기반을 강화하는 방향으로 추진된다고 밝혔다.
선익시스템은 기존 디스플레이 분야에서 축적한 진공 증착 기술을 바탕으로 페로브스카이트 분야에서도 장비와 공정 기술 역할을 확대한다는 계획이라고 덧붙였다.
선익시스템 관계자는 "이번 협약이 차세대 에너지 시장에서 양산 기술 확보를 위한 출발점"이라며, "건식 진공증착 기술을 기반으로 페로브스카이트 태양전지 상용화 시점을 앞당기고 산업 전반의 기술 진화를 지원하겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com