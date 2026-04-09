진옥동 "일류 신한, 창업 정신 본질 지켜 신한 만의 지속가능한 서사 만들 것"

AI 핵심 요약beta
- 진옥동 신한금융 회장이 9일 주주 서신에서 지속가능한 서사를 만들겠다고 밝혔다.
- 창업정신 지키며 AI Native Company로 전환하고 주주환원율 50% 조기 달성했다.
- 생산적 금융 추진과 밸류업 2.0 논의로 일류 신한 완성하겠다고 강조했다.
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"생산적금융, 금융 회사 새로운 자산 성장 동력 가능"
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한금융그룹 진옥동 회장이 선배들로부터 물려받은 위상에 안주하지 않고 신한 만의 '지속가능한 서사'를 만들어 나가겠다고 비전을 제시했다.
진 회장은 최근 주주들에게 발송한 서신을 통해 창업 정신에 담긴 본질을 지키겠다고 강조했다고 9일 발표했다. 진 회장은 서신 서두에서 오르테가의 '대중의 반역'을 인용해 과거의 위상에 안주하지 않겠다는 각오를 밝히면서, 연초 경영전략회의에서 경영진과 함께 혁신의 방향을 깊이 논의했다고 밝혔다.
진 회장은 궁극적으로 신한을 'AI Native Company'로 전환해 나갈 계획이라고 밝혔다. 신한금융그룹은 지난해 AI 전환 가속화를 위해 경영진 대상 생성형 AI 경진대회, AX 전담 조직 신설 등을 추진했다.
이와 함께 2027년 달성을 목표로 제시했던 주주환원율 50%를 지난해 조기 달성했으며, 글로벌 세전이익 1조원 돌파도 이뤘다.
내부통제 측면에서는 지주회사와 은행이 국내 금융권 최초로 도입했던 책무구조도를 증권·라이프·자산운용 등 그룹사에 확대 적용하고, 자회사의 내부통제 개선 노력을 평가·보상체계에 반영했다고 밝혔다.
진 회장은 이와 함께 "미중 경쟁구도와 보호무역 기조가 지속되는 가운데 한국 기업들이 기술력과 품질을 기반으로 전략적 공급 파트너로 재평가 받고 있다"며 "이같은 추세가 5~10년 정도 이어질 것이며 지금이 한국 기업들의 투자 확대와 기술 격차 해소의 적기"라고 강조했다.
신한금융은 이 흐름을 ROE 제고의 기회로 삼아 '생산적 금융'을 적극 추진할 계획이다. 진 회장은 그룹 미래전략연구소가 발간한 '집값이 안정되면 달라질 것들'이라는 보고서를 언급하며 "주택 가격 상승세가 안정을 찾는다면 가계 자산은 자본시장이라는 대안으로 이동할 것이며, 기업대출을 포함한 생산적 금융이 금융회사들의 새로운 자산 성장 동력이 될 수 있다"고 강조했다.
진 회장은 이사회를 중심으로 논의 중인 '밸류업 2.0'에 대해서는 기존 계획의 이행 성과를 철저히 분석하고 투자자 의견을 반영해 빠른 시일 내 공유할 예정임을 밝혔다.
진 회장은 서신 말미에서 1982년 신한은행 창립 당시 '7B 경영이념'을 언급하면서 "'나라를 위한 은행'은 생산적 금융으로, '믿음직한 은행'은 철저한 내부통제와 리스크 관리로, '세계적인 은행'은 글로벌 무대에서의 끊임없는 도전으로 구체화될 것"이라며 창업자 및 선배 세대의 도전정신을 이어받아 일류 신한을 완성해 가겠다고 강조했다.
dedanhi@newspim.com