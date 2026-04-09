삼성D "QD-OLED, 500만대 돌파"...모니터 시장 '게임체인저'

AI 핵심 요약beta
- 삼성디스플레이가 9일 모니터용 QD-OLED 누적 출하량 500만 대를 돌파했다.
- 2021년 양산 이후 약 4년 만의 성과로 연평균 320% 이상 성장했다.
- 자발광 기반 화질 경쟁력으로 프리미엄 모니터 시장의 주류 기술로 부상했다.
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색재현·응답속도 앞세워 점유율 75%…글로벌 고객 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성디스플레이의 모니터용 퀀텀닷 유기발광다이오드(QD-OLED)가 누적 출하량 500만 대를 돌파하며 프리미엄 모니터 시장의 주류 기술로 부상하고 있다. 자발광 기반의 화질 경쟁력을 앞세워 시장 점유율을 빠르게 확대하며 디스플레이 기술 전환 흐름을 주도하는 모습이다.
삼성디스플레이는 지난 3월 기준 모니터용 QD-OLED 누적 출하량이 500만 대를 넘어섰다고 9일 밝혔다. 지난 2021년 말 세계 최초로 QD-OLED 양산에 성공한 이후 약 4년 만의 성과다. 2021년부터 2025년까지 연평균 320% 이상의 성장률을 기록했으며, 지난해 5월 100만 대를 돌파한 이후 2년도 채 되지 않아 5배 규모로 확대됐다.
QD-OLED는 기존 OLED 구조에 퀀텀닷(QD) 기술을 결합한 차세대 디스플레이다. 블루 OLED를 광원으로 활용하고, 그 위에 형성된 퀀텀닷 발광층이 빛을 받아 적색과 녹색으로 변환하는 방식으로 색을 구현한다. 별도의 컬러 필터를 사용하지 않아 빛 손실이 적고, 색 순도와 밝기, 색 재현력을 동시에 높일 수 있는 것이 특징이다. 퀀텀닷은 나노미터 크기의 반도체 입자로 특정 파장의 빛을 정밀하게 구현할 수 있어 색 정확도와 컬러볼륨이 뛰어나며, 밝은 환경에서도 색 왜곡이 적다.
이 같은 구조적 특성은 화질 경쟁력으로 이어진다. 자발광 특성상 픽셀 단위로 빠르게 켜지고 꺼져 응답속도가 빠르고, 넓은 시야각에서도 색 변화가 적다. 고주사율 환경에서도 잔상 없이 선명한 화면을 구현할 수 있어 게이밍과 영상 콘텐츠 등 고성능 디스플레이 수요에 적합하다는 평가를 받는다.
시장 성장세도 가파르다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 500달러 이상 프리미엄 모니터 시장에서 자발광 패널 비중은 지난 2024년 22%에서 2026년 41%까지 확대될 전망이다. 삼성디스플레이는 에이서(Acer), 에이수스(ASUS), 델(Dell), HP, 레노버(Lenovo), MSI, 삼성전자 등 20여 개 글로벌 고객사와 협력해 150종 이상의 QD-OLED 모니터를 출시하며 시장 저변 확대를 주도하고 있다.
기술 고도화도 병행하고 있다. 문자 가독성을 높인 V-스트라이프 픽셀 구조의 34형 360Hz QD-OLED를 공급하는 한편, 외부 빛 반사를 줄이고 패널 내구성을 강화한 '퀀텀 블랙' 필름을 적용해 화질과 몰입도를 동시에 개선했다. 이는 게임 등 콘텐츠에서 블랙 표현력을 높여 입체감과 몰입도를 강화하는 요소로 작용한다.
삼성디스플레이는 지난해 모니터용 자발광 디스플레이 시장에서 출하량 기준 75% 점유율을 기록했다. 회사 측은 차별화된 화질과 안정적인 생산 경쟁력을 기반으로 QD-OLED 중심의 시장 전환을 지속 주도한다는 방침이다. 업계에서는 QD-OLED가 OLED와 퀀텀닷의 강점을 결합한 기술로, LCD를 대체하는 프리미엄 디스플레이 표준으로 자리 잡아가고 있다는 평가가 나온다.
syu@newspim.com