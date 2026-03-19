이청 삼성디스플레이 사장, SID '펠로우' 선정

CTO 이창희, '잔 라크만상' 동시 수상
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성디스플레이는 이청 대표이사 사장이 세계정보디스플레이학회(SID) 석학회원(펠로우)에 이름을 올렸다고 19일 밝혔다.
SID는 디스플레이 분야 최고 권위 학회다. 펠로우는 연 1회 선발한다. 전체 회원의 0.1% 이내로 제한한다.
SID는 "세계 최초의 폴더블 디스플레이 개발을 비롯해 다양한 유기발광다이오드(OLED) 기술 혁신을 선도하고, 에너지 효율성 개선과 지속가능성을 향한 디스플레이 생태계 발전을 이끌어 온 공로를 인정한다"고 평가했다.
이청 사장은 1992년 삼성에 입사했다. 포스텍 화학공학 박사 출신이다. 2012년 패널 개발 임원으로 승진했고, 갤럭시S 시리즈와 플렉시블 OLED 개발에 기여했다.
2019년 폴더블 OLED 양산 기반을 마련했다. 이후 모듈센터장, 개발실장, 사업부장을 거쳤다. 폴더블 내구성과 완성도를 끌어올렸다.
이 사장은 무편광판 기술 'LEAD™' 개발도 주도했다. 픽셀에 반사 방지 기능을 내재화한 혁신 기술이다.
광효율을 높이는 동시에 전력 소모를 줄일 수 있다. 두께가 얇아 설계 자유도도 높였다. 현재 다양한 플래그십 제품에 적용 중이다.
이 사장은 터치 통합 플렉시블 디스플레이, 카메라 홀 OLED, 1~120Hz 가변주사율 OLED 등 세계 최초 양산을 이끌었다.
OLED 기술이 모바일 디스플레이 시장에서 지배력을 확대하는데 기여했다는 평가다.
이창희 삼성디스플레이 최고기술책임자(CTO)도 SID '잔 라크만상'을 수상했다. 디스플레이 기술 분야에서 탁월한 학문적 성취와 획기적인 기술 개발 성과를 이룬 인물에게 수여하는 상이다. 이창희 CTO는 OLED, 퀀텀닷(QD), 나노 LED 기술 개발 공로를 인정받았다.
syu@newspim.com